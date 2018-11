Näyttelyssä suomalainen ruisleipä nyt ja ennen

Suomen maatalousmuseo Sarkan kiertävä näyttely suomalaisesta ruisleivästä nyt ja ennen on esillä marraskuun 30. päivään saakka Kunnantalon aulassa.

Hapan, tumma ruisleipä on suomalainen erikoisuus, joka maistuu niin vanhoille kuin nuorille. Elintarvike valittiin kansanäänestyksessä vuonna 2016 Suomen kansallisruuaksi. Suuri suosio juontaa juurensa rukiin viljelyn ja leivän pitkään historiaan maassamme.

Ruisleipä-näyttelyssä voi tutustua rukiisen leivän historiaan ja nykyisyyteen. Ruisleipä oli vuosisatojen ajan suomalaisten jokapäiväinen leipä, johon elämä perustui. Kovalla työllä saavutettua leipää kunnioitettiin ja arvostettiin, ja leipään liittyi monia uskomuksia ja tapoja. Ruisleipä on ollut perinteisesti erityyppistä läntisessä ja itäisessä Suomessa. Leipäviljan ohella rukiilla on ollut monenlaista muutakin käyttöä raaka-aineena paitsi ruuanlaitossa myös esimerkiksi liiman ja maalin valmistuksessa.

Näyttelyssä selviävät niin taikinajuuren ja ruisleivän leivonnan salat kuin rukiin viljelyn vaiheet ennen maatalouden koneistumistakin. Suomalaisten rukiin käyttö on aikojen kuluessa vähentynyt ruokavaliossa tapahtuneiden muutosten myötä, mutta kotimaisesta rukiista leivotulla leivällä riittää yhä kysyntää. Nykypäivänä ruisleipää on saatavilla monessa muodossa näkkileivästä patonkiin ja paahtoleipään.

Miksi juuri ruis on ollut suomalaisille niin tärkeä leipävilja? Miksi reikäleivässä on reikä? Entä paljonko suomalainen syö keskimäärin ruisleipää vuodessa.

Ruisleipä-näyttely 30. marraskuuta saakka kunnantalon aulassa.