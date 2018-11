Seurakuntavaalit käynnissä

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi tiistaina. Kirkon valtakunnalliset ennakkotiedot kertovat, että äänestys on alkanut monin paikoin vilkkaampana kuin neljä vuotta sitten. Edellisvaalien luvut on ylitetty varsinkin monissa suurissa kaupungeissa.

Äänestysinnon koheneminen ei välttämättä tarkoita, että vaalipaikoilla nähtäisiin jonoja ja tungosta. Alhaiset äänestysprosentit vaivaavat Suomessa kaikkia vaaleja, mutta seurakuntavaaleissa on totuttu näkemään muita vaaleja selvästi pienempiä lukemia. Hyvänä saavutuksena on pidetty, jos äänioikeutetuista yli 20 prosenttia käy antamassa äänensä.

Demokratian toteutumisen kannalta on kovin laiha lohtu, jos päästään kehuskelemaan, että äänestäjiä on kuitenkin enemmän kuin kirkossakävijöitä sunnuntaiaamuisin.

Passiivisuuden ytimessä on nykymenossa tuttu ”ihan sama” -asenne: Koska en ole aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, en ole kiinnostunut siitä, ketkä seurakunnan asioista päättävät. Minulle on yhdentekevää remontoidaanko kirkkoa vai ei. Sekään ei kiinnosta pitääkö huonosta sisäilmasta kärsivä seurakuntakeskus purkaa kokonaan. Salmelallekin saavat tehdä ihan mitä huvittaa. Ja koska itse en seurakunnan palveluita tarvitse, on ihan sama kuinka paljon seurakunta satsaa diakoniatyöhön.

Seurakunnat ovat kuitenkin paikkakunnilla merkittäviä toimijoita ja myös taloudellisen vallan käyttäjiä. Sekä kirkkoon kuuluvien että kuulumattomien, aktiivisten tai ei-aktiivisten kannalta ei ole yhdentekevää, miten seurakuntaa johdetaan. Siksi on tärkeää, että ne joilla on äänioikeus, tuota oikeuttaan käyttävät.

Ennakkoäänestys jatkuu lauantaihin 10. marraskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta. Tänään torstaina 8. marraskuuta äänestää voi ennakkoon seurakuntakeskuksen alasalissa, K-market Puulantorissa ja Kangasniemen Työttömät ry:n kirpputorilla. Huomenna perjantaina 9. marraskuuta ennakkoäänestyspaikkoja Kangasniemellä on seurakuntakeskuksen lisäksi Kangasniemen lukiolla ja S-marketissa. Lauantaina 10. marraskuuta voi äänestää seurakuntakeskuksen alasalin lisäksi palvelukoti Mäntykankaalla.

Varsinaisena vaalipäivänä 18. marraskuuta äänestyspaikka on Kangasniemen kirkko. Siellä voi äänestää kello 11.15-20 välisenä aikana.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi