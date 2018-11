Hirvijahti edennyt hyvin

Hirvijahti on edennyt yhteislupa-alueella suunnitelmien mukaan. Seurueille jaettiin kauden alkaessa 285,5 lupaa ja niistä on nyt käytetty noin 63 prosenttia. Saaliiksi on saatu 241 hirveä. Kannan verotus on ollut naarasvoittoista, kuten oli suunnitelmissa ja tavoitteissa. Aikuisia naarashirviä on kaadettu 61 ja uroksia 56 eli aikuisia hirviä 117 ja vasoja 124.

Jahtia edisti varsinkin toissaviikonloppu, jolloin lehti oli jo poissa puusta ja lumi peitti maan. Hirvet alkoivat liikkua ja lumipeite auttoi muun muassa hirvien jälkien ja liikkeiden tarkkailua.

Jahti on edennyt niin hyvin, että ainakin yksi seura eli Ruokomäki on jo lopettanut jahdin. Paljon lupia saaneet seurat ovat myös edenneet hyvin jahdeissaan. Esimerkiksi runsaasti lupia saanut Hokka on kaatanut noin 50 prosenttia lupiensa sallimasta hirvimäärästä ja 38,5 lupaa saanut Sulkulan Erä on käyttänyt nyt 20,5 lupaa. Nyt osa seuroista pitää taukoa ja jatkaa muutaman viikon kuluttua jahtia, kun hirvet liikkuvat talvilaitumille.

Alkukauden aikana eri seurojen alueilla on ollut toisistaan poikkeavia saaliita. Esimerkiksi Parkon Erän alueella on ollut liikkeellä runsaasti sarvipäitä ja naaraita vähemmän. Samoin joillakin alueilla on ollut vähän vasoja.

Kangasniemen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo Laitinen pitää käynnissä olevaa jahtia oikean suuntaisena niin sen etenemisen kuin naarasvoittoisen verotuksenkin kannalta. Hän ei vielä ennakoi tässä vaiheessa kautta sitä, miten käy niin sanottujen pankkilupien, joita on vielä jakamatta 69,5. Hän kuitenkin arvelee, että vasoja ei kaikilla alueilla saada kaadettua suunnitelmien mukaan.