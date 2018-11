Kehitys kehittyy

Tekninen kehitys heijastaa vaikutuksensa kaikille aloille. Kun aikoinaan aloitin työni toimittajana, kirjoitin juttuni kirjoituskoneella. Kätevä latoja sitten kirjoitti jutun uudestaan latomakoneelle, joka sylki sisuksistaan tekstiliuskat, jotka sitten taittaja liimasi mehiläisvahalla sivupeistille. Kamerassa pyöri perinteinen filmi. Itse ensin kuvasin, sitten kehitin negat ja vedostin kuvat. Lopulta ammattilaiset painossa reprosivat kuvat painotekniikkaan sopiviksi.

Vaikka olenkin tämmöinen vanhempi mies ja siksi ehkä menneiden aikojen nostalgiaan taipuvainen, en noita vanhoja aikoja kaipaa takaisin. Tietotekniikan ja digivehkeiden ansiosta monet käytännön työt sujuvat nyt helpommin ja nopeammin.

Ainoa haittapuoli on se, että entisinä aikoina saattoi kirjoitusvirheistä syyttää latojaa tai oikolukijaa. Nyt ei voi mennä kenenkään selän taakse. Jos jutussa on virhe, täytyy tunnustaa, että sen olen tehnyt ihan omin pikku kätösin.

Pääosa Kunnallislehden lukijoista lukee lehtensä edelleen paperilta. Ja voi lukea jatkossakin. Paperinen lehti ei ole poistumassa minnekään. Digitaaliset tuotteet kuitenkin tekevät tuloaan entistä vahvemmin meidänkin valikoimiimme.

Kaikkiin Kangasniemen Kunnallislehden tilauksiin kuuluvat jatkossa digioikeudet. Käytännössä kaikki paperisen lehden tilaajat voivat lukea ilman lisämaksua Kunnallislehden verkkosivuilta tai sovelluksesta löytyvää näköislehteä. Aikaisemmin näköislehden lukuoikeudet ovat olleet saatavissa paperilehden tilaajille lisämaksusta.

Tietokoneet, tabletit ja älykännykät kuuluvat nykyihmisen arkeen. Noita laitteita hyödyntämällä paikallislehti voi olla lukijansa arjessa läsnä muulloinkin kuin kerran viikossa torstaisin.

Posti. Se on kokonaan oma lukunsa. Muistan vielä ajan, jolloin posti oli yksi maan luotettavimmista brändeistä. Kirjeet kulkivat ja lehdet jaeltiin nopeasti ja tehokkaasti. Parhaimmillaan vieläpä edullisesti.

Nyt tilanne on toinen. Tältä syksyltä on kokemuksia kuinka kokeneen jakajan poistuminen riveistä voi sekoittaa varhaisjakelun pahasti. Etätilaajilla ongelma on pysyvämpää laatua. Kaikille paikkakunnille posti ei pysty kuljettamaan paperilehteä torstaiksi, eikä välttämättä edes perjantaiksi. Noissa tilanteissa digituotteet ovat hyvä vaihtoehto. Niiden avulla lukija saa näköislehden luettavakseen samana päivänä kuin muutkin tilaajat.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi