Vaeltajan Majatalossa käydään tänään kelttiläisillä poluilla ja patikoidaan pyhiinvaellusreitillä

Majatalo-illan teemana tänään keskiviikkona 7. marraskuuta on vaeltaminen. Saamme Mikkelistä vieraaksi tietokirjailija, teologi Liisa Seppäsen, joka kertoo sanoin ja kuvin kelttiläisestä kristillisyydestä.

– Brittein saarten syrjäseuduilla ensimmäisten kristittyjen rukouksissa soi luomakunnan ylistys. Raikkaassa ja maanläheisessä arjen uskossa on jotakin tuttua, minkä suomalainen tunnistaa sielunmaisemakseen, kuvailee Liisa Seppänen.

Kangasniemeläinen Irma Tiihonen puolestaan muistelee kokemuksiaan Espanjan Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitistä. On mielenkiintoista kuulla, mikä on saanut hänet useampaankin kertaan vaeltamaan tätä lähes 800 kilometrin pituista reittiä.

Majatalon tuttua bändiä johtaa tällä kertaa Henna Nieminen. Tämä hengellisen musiikin monitoiminainen on myös luvannut opettaa illan aikana Majatalon väelle yhden laulun uudelta levyltään. Kuusankosken seurakunnan kanttorina toimivalle Hennallekin vaeltamisen teema tulee tutuksi viimeistään tammikuussa.

– Olen jäämässä silloin palkkatöistä pois ja jatkan evankelistana, kertoo Henna.

Ilta päättyy kunnantalon aulassa ”seurustelun sakramenttiin”. Majatalo-iltojen isä Pekka Simojoki on antanut tämän nimen iloiselle rupattelulle ja vapaalle seurustelulle, joka tapahtuu iltakahvin ja ruisleivän äärellä. Tämä on tärkeä osa seurakunnan järjestämää iltaa.

– Oli mukava jutella monen kanssa, totesi edellisen Majatalomme tyytyväinen kävijä Tamara Antikaisen kokoamassa palautteessa.

Majatalo-ilta keskiviikkona 7.11. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjelmaa Lasten Majatalossa.