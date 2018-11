Rekka kaatui Vuojalahdessa – Onnettomuus haittaa liikennettä valtatie 13:sta. Rekan nosto ehkä noin klo 17.

Sementtilastissa oleva rekka kaatui ja on poikittain valtatie 13:lla Vuojalahdessa. Onnettomuus sattui tänä aamuna. Onnettomuuspaikka on noin neljä kilometriä Lapaskankaan risteyksestä Mikkelin suuntaan. Rekan kuljettaja on viety tarkastettavaksi terveyskeskukseen. Itä-Suomen poliisilaitoksen alustavien tietojen mukaan hänellä ei ole vakavia vammoja.

Onnettomuus haittaa valtatie 13:n liikennettä. Käytössä on yksi kaista henkilö- ja pakettiautoille ja paikalla on liikenteenohjaus. Raskasta liikennettä on ohjattu kiertämään onnettomuuspaikka joko Pieksämäen kautta tai Joutsan kautta.

Onnettomuuspaikalla on parhaillaan menossa onnettomuusrekan lastin tyhjennys. Arvion mukaan rekan nostoon päästään mahdollisesti noin kello 17 aikaan, jolloin tie voi olla hetkittäin kokonaan poikki. Tavoitteena on saattaa valtatie liikennöitävään kuntoon tämän illan aikana.

Päivitetty klo 16.04 korjattu arvio rekan nostoaikataulusta.