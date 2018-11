Kaikkien rotujen näyttely järjestetään ensi keväänä – Urheilukeskukseen saapuu helatorstaina sankoin joukoin koiraväkeä

Helatorstaina 30.5.2019 järjestettävä Kaikkien rotujen näyttely on yksi Kangasniemen tulevan kesän suurimmista tapahtumista. Viimeksi näyttely järjestettiin vuonna 2016, jolloin se veti paikalle yli 2000 koiraa ja tuplasti suuremman joukon ihmisiä.

Ensi kevään näyttelyn järjestää Kangasniemen Kennelkerho ry yhteistyössä 13 paikallisen metsästysseuran kanssa. Kennelkerhon ja metsästysseurojen edustajista koostuvan näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Anne Puikkonen ja näyttelyn sihteerin tehtävät hoitaa Janet Tervashonka.

Tapahtuman järjestäminen on mittava projekti, joka on aloitettu jo parisen vuotta sitten. Alkuvaiheessa suurin urakka on tuomareiden hankkiminen ja 324 koirarodun jakaminen tuomareille siten, että jokaiselle tulee kohtuullisen mittainen työpäivä. Tehtävästä vastaa vankalla kokemuksella Janet Tervashonka.

Näyttelytoimikunta on kokoontunut jo kerran ja päättänyt tärkeimmistä tapahtumaan liittyvistä asioista, kuten osallistumismaksuista ja näyttelypalveluiden toimittajasta, sekä nimennyt vastuuhenkilöt toteutustöiden eri osa-alueille.

