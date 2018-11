Konstaapeli Reinikainen: Asialliset toimenpiteet, kun joku on murtautunut kiinteistöösi

Pääsimme pikku hiljaa hikisen elokuun ja vilkkaan syyskuun alun jälkeen lähes normaaliin tilaan paikkakunnan ”sinisen vilkkuvalon indeksillä” laskettuna. Kaikenlaista on silti sattunut. Autoja kolhiutunut, tapaturmia sattunut, humalassa ajettu ja huimausjuttujakin tullut ihan sivutuotteena syliin.

Rajumpi homma oli Puulalla, tosin naapurikunnan puolella. Kangasniemen paloaseman väki hoiti homman osaamisella ja paikallistuntemuksella. Ainekset lisävahinkoihin olivat konkreettiset. Puula ottaa melkein yhden ihmishengen vuodessa. Järvellä pitää liikkua taiten ja vesistöä pitää kunnioittaa.

Pari mökkimurtoa on tullut poliisin tietoon. Monasti anastetun omaisuuden arvo on pienempi, kuin aiheutettu vahinko ovia murtamalla, ikkunoita rikkomalla jne. Näin ainakin toisessa tapauksessa. Mutta kerrataampa, miten tulee menetellä, jos huomaat kiinteistöösi murtaudutun tai joutunut muutoin rikoksen kohteeksi.

Sellaista nyrkkisääntöä olen viljellyt, että hätäkeskukseen soitetaan, jos kansalainen käsittää poliisin tarvitsevan tiedon asiasta TÄNÄÄN. Muutoin soitetaan poliisin palvelupäivystykseen (0295 415455 Itä-Suomessa) virka-aikaan tai tehdään sähköinen rikosilmoitus.

Palvelupäivystyksestä voi kysyä neuvoa ja sinne voi tehdä rikoilmoituksen. Mutta sieltä kautta ei pysty saamaan poliisipartiota paikalle. Sieltäkin soitetaan 112, jos tilanne on akuutti.

Tuo 112 (hätäkeskukseen) soitto onkin se ratkaiseva näissä tapauksissa, jossa on oikeasti tehty murto. Tehtävä ei ole kiireellinen, sinne ei tulla pillit päällä ja kopterilla kypärä päässä. Mutta monasti se oikea väylä. Jos TÄNÄÄN onkin taltioitavia jälkiä, huomenna on liian myöhäistä tai ensi viikolla on lunta maassa.

Hätäkeskus kysyy ilmoittajalta tietyt peruskysymykset. Joskus päivystäjä neuvoo ehkä turhan matalalla kynnyksellä tekemään sähköisen rikosilmoituksen www.poliisi.fi kautta pankkitunnuksia käyttäen.

Kuitenkin jos paikalla on vähääkään taltioitavaa, murtojälkiä, tupakantumppeja, tyhjennettyjä juomapulloja/tölkkejä jne, niin poliisin on syytä ainakin miettiä paikalla käymistä. Ei rosvot muutoin jää kiinni. Sähköinen ilmoitus kiertää prosessissa parinkin vuorokauden verran, joten kun se imestyy tutkijan pöydälle, ei kenenkään kannata enää käydä etsimässä jälkiä edes suurennuslasilla.

Monasti prosessi etenee siten, että partio / tutkinnan työnjohtovuorossa oleva soittaa ilmoittajalle ja kyselee poliisin kielellä tarkemmin asiasta. Sen perusteella ratkaistaan sitten, että onko syytä käydä paikalla jossain välissä.

Ja se soitto hätäkeskukseen pitää tehdä ulkopuolelta rakennuksen. Jos huomaat, että ovi on väännetty auki tai ikkuna rikottu niin, että sisällä on käyty, niin sisälle EI SAA mennä missään tilanteessa ennen poliisin antamia ohjeita. Jos olet ehtinyt saapastella, niin kerro, mistä kävelit. Ja palaa ulos. Mene vaikka autoon lämmittelemään.

Vaikka lattia näyttää puhtaalta, sieltä saatetaan löytää jalkineen jälkiä. Ovenkahvoissa ja eri esineissä voi olla sormenjälkiä. Kun on rikottu paikkoja, tulee monasti haavoja ja sieltä roiskuu verta. Se onkin hyvä löytö. Siitä saadaan sitä DNA:ta. Eikä kyse ole mistään puhelinverkkovirmasta.

Pihallakin voi olla renkaan jälkiä tai tumppeja. Poliisia odotellessa voi vilkaista ulkopa päin kaikki muut rakennukset ja käydä katsomassa naapurin mökki, jos se on huutohollin päässä. Monasti rosvot tekevät sarjatyötä. Käy katsomassa, vaikka ette olisikaan väleissä.

Totta kai olet kuvannut arvo-omaisuutesi ja sinulla on tallessa sarjanumerot ja olet kaivertanut tunnuksesi esineisiin. Silloin voimme palauttaa ketkulan hallusta tavatun omaisuuden ja oikeus voi antaa kynsille.

Konstaapeli Reinikainen