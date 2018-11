Ilmastonmuutos uudistaa Puulan juoksutussäännöt – Nyt uhkana ovat kevään ja syksyn vedenvähyys sekä talvitulvat

Etelä-Savon ely-keskus on käynnistänyt Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisen. Selvityksen tavoitteena on parantaa ilmastonmuutokseen varautumista Mäntyharjun reitin vesistöalueella.

Selvityksessä pyritään löytämään Puulan säännöstelylle juoksutusohje, joka vähentäisi tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Puulalla ja Kissakosken voimalaitoksen alapuolisessa Mäntyharjun reitin vesistössä.

Nyt uhkana ovat kesän ja syksyn vedenvähyys sekä lisääntyvät talvitulvat Puulalla ja sen alapuolisessa vesistöreitissä. Voimalaitoksen alapuolissa järvissä Vahvajärvellä ja Iso-Sämpiällä esiintyneet suuret vedenkorkeuden vaihtelut ja kesän kuivuus ovat haitanneet virkistyskäyttöä.

Viime vuodet ovat Etelä-Savon ely-keskuksen vesitalousasiantuntijan Varpu Rajalan mukaan osoittaneet, että Puulan kalenterisidonnaisen säännöstelyluvan määräyksiä tulisi ajantasaistaa. Puulan säännöstelylupa on 1960-luvulta, jolloin lumimäärät talvella olivat suuria ja tulvat esiintyivät pääsääntöisesti keväällä.

Ilmastonmuutoksen myötä kevät on aikaistunut, ja lumimäärät ovat jääneet joinain talvina hyvin vähäisiksi, joten säännöstelyluvan mukainen vedenpinnan kevätalennus on käymässä epätarkoituksenmukaiseksi.

Padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta ely-keskus voi lähteä hakemaan säännöstelyluvan muutosta aluehallintovirastolta. Selvitys valmistuu vuoden 2019 lopulla. Rajala arvioi, että muutosluvan saaminen voi kestää pari vuotta selvityksen valmistumisesta.

Puula ja siihen liittyvät Liekune ja Ryökäsvesi muodostavat Mäntyharjun reitin merkittävimmän säännöstellyn järvialtaan. Järviallasta säännöstellään Hirvensalmella sijaitsevalla Kissakosken voimalaitoksella. Kissakosken kanavan historia alkaa 1800-luvulta, jolloin Puulan luonnollinen laskuväylä Suonteeseen muutettiin kulkemaan nykyiselle reitilleen.

Mäntyharjun reitti jatkuu Kissakosken voimalaitoksen jälkeen kohti etelää. Heti voimalaitoksen alapuolelta alkaa säännöstelemättömien järvien ja luonnontilaisten kaltaisten koskien ketju. Tämän jälkeen reitti kulkee säännösteltyjä järviä myöten: Tarha-, Juolas- ja Sarkaveden kautta Vuohijärveen sekä edelleen Niska- ja Suolajärveen. Reitti laskee Pyhäjärveen, jossa se yhtyy Kymijoen valuma-alueeseen.

Kissakosken voimalaitoksen voimassa oleva säännöstelylupa on vuodelta 1964, jolloin Itä-Suomen vesioikeus antoi päätöksen Kymin osakeyhtiön hakemukseen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyyn. Tällä hetkellä voimalaitoksen omistaa Suur-Savon Sähkö Oy.

Juoksutusselvitystä koordinoi yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana Mikkelin, Kangasniemen, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien edustajat, Kissakosken säännöstelyn luvanhaltija, Siikakosken ja Verlankosken säännöstelyjen luvanhaltija, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puulan ja Mäntyharjun kalastusalueet, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ryhmän ensimmäinen kokous oli 12.10.2018. Ryhmä kokoontuu selvityshankkeen aikana arviolta 3–4 kertaa.