KaPan voittoputki jatkuu – Kontiolahden Kajastus kukistui kotiyleisön edessä

KaPa voitti kauden kuudennen sarjaottelunsa viime lauantaina Tehomet Areenalla. Kontiolahdelta saapunut Kajastus kukistui lukemin 6-1 (2-1, 2-0, 2-0).

Kaja on tuttu vastustaja viime kaudelta, myös se pelasi tuolloin II-divisioonassa.

– Tiesimme, että luvassa on kauden tähän mennessä kovin ja laadukkain peli sekä vastustaja. Valmistauduimme huolellisesti ennakkoon ja saimme aikaiseksi hyvän ja ehjän neljän tapahtuman viikon, kertoo KaPan valmentaja Juho Manninen.

Lähtöasetelmat olivat KaPan kannalta tällä kertaa erityisen hyvät, sillä joukkue pääsi pelaamaan täydellä kokoonpanolla.

– Se on valitettavan harvinaista, Manninen toteaa.

Kotijoukkueen avausmaali syntyi jo ajassa 00:59 Mika Himasen toimesta. Kajastus tasoitti tilanteen 12 minuutin kuluttua, mutta tuo maali jäi heidän ainoaksi ja KaPa onnistui maalinteossa ottelun aikana vielä viidesti. Loput osumat kirjattiin Jerry Kenakkalalle, Mika Himaselle, Miika Otraselle, Toni Huiskoselle ja Toni Paakkunaiselle.

Manninen kertoo ottelun sujuneen pääsääntöisesti suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

– Varsinkin meidän pakiston peli oli valmentajan mieleen kentän jokaisella osa-alueella, todella jämäkkä ja hyvä esitys. Ihan 60 minuuttia peli ei vielä kestä kasassa, mutta se varmasti kuuluu asiaan tässä vaiheessa. Tekeminen harjoituksissa on muuttunut viikko viikolta laadukkaammaksi ja se on tietysti vienyt peliämmekin eteenpäin.

KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattin 19 torjuntaa. Kajastuksen maalivahti Jasu Salmiselle ottelusta kehkeytyi työläämpi urakka, hänelle kertyi 45 torjuntaa.

KaPa on voittanut tällä kaudella kaikki pelinsä ja se johtaa III-divisioonan lohkoaan. Jatkoa voittoputkelle haetaan tulevana lauantaina Tehomet Areenalla, tuolloin vastassa on Kiuruvedeltä saapuva KK-81. Ottelu alkaa kello 16.

Jaana Laitinen