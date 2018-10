Taistelu Siikaveden puolesta jatkuu

Anja Murto muistaa lapsuudestaan Siikaveden valkoiset ja hohtavat hiekkarannat ja kirkkaat vedet. Nyt hän kulkee harmistuneena tutuilla rannoilla, jotka Leivonmäen turvesuot, suuret metsäojitukset ja järvien pintojen heiluttelu ovat pilanneet.

– Sanotaan, että Suomi on oikeusvaltio. Miten ihmeessä on mahdollista, että tässä maassa voidaan pilata luontoa ja tuhota toisten omistamia rantamaita ilman minkäänlaisia seurauksia, ihmettelee Murto, joka on menettänyt luottamuksensa Ely-keskusten ja Aluehallintovirastojen virkamiehiin. Vuosikymmenten taistelua vesistöjen puhtauden puolesta hän ei kuitenkaan aio lopettaa.

– Vien tämän asian tässä maassa niin korkealle taholle kuin se on mahdollista, lupaa Murto.

Kangasniemellä puhutaan paljon Puulan puhtaudesta. Pelkästään eteläsavolaisten omissa käsissä ei Puulan tulevaisuus ole. Järveä kuormittavat Keski-Suomen puolelta, Joutsasta ja Leivonmäeltä, Kälkänjoen kautta Puulan vesistöön kuuluvaan Siikaveteen laskevat turvetuotannon ja metsäojitusten pilaamat vedet.

– Vapo on syytänyt 1950-luvulta lähtien Leivonmäen turvesoiden jätevedet Kälkänjokea pitkin Puulaan. Tapahtunutta tuhoa olen seurannut läheltä, sillä lapsuudenkoti sijaitsee Kälkänjoen suistoalueella, kahden kunnan, Joutsan ja Kangasniemen alueella.

– Vuosien mittaan joen soilta ja metsäojista kuljettamat mutakuormat ovat täyttäneet kauniit lahdet. Tässäkin oli ennen kaunis lahti, joka oli hyvä kalapaikka. Hyvin muistan kuinka sisareni kanssa lahdelle laskettiin verkkoja. Nyt kalapaikka kasvaa turvetta, heinää ja risuja, kertoo Murto ja esittelee Särkänniemen kainalossa sijaitsevaa Ajulahtea.

Kokonaan oma lukunsa on vuonna 2010 tehty Ylä-Kälkänjärven tyhjennys. Järvi haluttiin kunnostaa ja konstiksi keksittiin sen tyhjentäminen alapuoliseen vesistöön, Ala-Kälkänjärven kautta Kälkänjokea pitkin Siikaveteen. Tyhjennykselle oli Itä-Suomen ympäristöviraston lupa.

Ylä-Kälkänjärveä ei operaatiolla saatu kuntoon, mutta alapuoliseen vesistöön holautettiin kerralla valtava humus- ja ravinnekuorma. Pelkkiin ranta-asukkaiden kokemuksiin ja mielipiteisiin ei asiassa tarvitse turvautua. Insinööritoimisto Saloy Oy teki paikalla mittavat tutkimukset, joiden mukaan Ylä-Kälkänjärven tyhjennys aiheutti Siikavedellä vedenlaadun nopean huonontumisen.

Raportin mukaan tyhjennetyn järven pohjasta lähteneiden kiintoaineiden lisäksi on tyhjennyksen aikaisten suurten vesimassojen aiheuttama eroosio Taipaleenkoskessa ja Kälkänjoessa ollut merkittävä tekijä Siikaveden vedenlaadun huononemiselle

– Lupaehtojen mukaan tyhjennys ja järven pohjan kaivuut olisi pitänyt tehdä niin, että niistä ei aiheudu haittaa alapuolisille vesistöille. No ei tehty. Mittavat haitat tuli. Talvivaarasta kohistiin paljon uutisissa, mutta tässä maassa turvesoitten alapuolisissa vesistöissä tehdään jatkuvasti ihan vastaavia ympäristötuhoja kenenkään puuttumatta, ihmettelee Murto.

Murto on huolissaan myös Siikaveden pinnan korkeuden vaihteluista. Siikaveden pintaa on nostettu, Puulan pinta on periaatteessa vakio. Käytännössä Kissakosken kautta Puulaa kuitenkin nostetaan syksyisin ja keväisin. Murto arvelee, että pintavaihtelun tarkoituksena on saada pulssinomaisen liikkeen avulla parannetuksi vesistön happilannetta.

– Siikavesi on yhteydessä emävesistöönsä kapean Sikosalmen kautta. Kapea salmi ja Kälkänjoen kevät-tulvat aiheuttavat kierrepaineen, joka repii hienot hiekkarannat pilalle. Tästä hiekkaharjusta on veteen hävinnyt lyhyessä ajassa parin kolmen metrin kaistale. Puiden juuret pitävät rantapenkkaa paikoillaan aikansa, mutta pian puutkin kaatuvat veteen.

– Ei riitä se, että tasaisin välein Kälkänjoki tuo rannoille ja lahtiin mustaa murenta yläjuoksulta. Nyt vielä vedenvaihtelut vievät mennessään hiekkaiset rantapenkat.

– Kuka on näistä tuhoista vastuussa? Vapo on saanut toiminnalleen kymmenen vuoden jatkoluvan, josta meiltä ranta-asukkailta ei ole kysytty mitään. Korpimetsiin ovat tulleet toimijoiksi myös monet metsäyhtiöt. Mikä on yhtiöiden vastuu? Mikä on viranomaisten vastuu? Ainoa asia mikä on selvä, on se, että me rantojen omistajat kärsimme haitat ja vahingot, puuskahtaa Murto.

Yksin Anja Murto ei ole taisteluaan joutunut käymään. Apua hän on saanut mm. entiseltä valtiovarainministeriltä Iiro Viinaselta. Taistelun loppua ei kuitenkaan vielä näy.

– Vaikka tilanne välillä näyttää toivottomalta en luovuta. Puhtaat vedet ovat Suomen tärkein kansallisomaisuus. Jos osaisimme puhtaan luontomme mahdollisuuksia hyödyntää, meille voisi tulla maailmalta vaikka minkälaiset turistivirrat. Vesien pilaaminen pitää saada loppumaan.