Sovinto tänään vietettävän Uskon Yön teemana

Tänään lauantaina 27. lokakuuta vietettävä Uskon Yö on maanlaajuinen seurakuntatapahtuma, jota vietetään Kangasniemellä kolmannen kerran.

Uskon Yö 2018 kutsuu vuoden teemansa mukaisesti seurakuntia rakentamaan ja rukoilemaan Sovintoa paikkakunnillaan. Se kutsuu etsimään toivoa ja uusia alkuja. Alun perin Anna-Mari Kaskisen ideoiman tapahtuman ajatuksena on ollut antaa kristityille taiteilijoille paikka omalle taiteelleen.

Tervaniemen tuvalla on klo 18-21 nähtävänä kangasniemeläisten taiteentekijöiden kuvia, veistoksia ja keramiikkatöitä.

Klo 19 alkaa kirkossa Duo Niina-Marian ja Laurin konsertti ”Sovinnon sävelin”. Kahvitarjoilun jälkeen klo 20 kuullaan Sovinnon virsiä, runoja ja draamaa Marja-Liisa Suomisen, Jouko ja Ilkka Tantun, Sirkku Tolvasen ja Pirkka Sieviläisen esittämänä.

Klo 21 vietetään kirkossamme ensimmäistä kertaa Taizé-messua, jossa korostuu hiljaisuus ja puheen vähyys. Lämpimästi tervetuloa!

Uskon Yö tänään lauantaina 27. lokakuuta.