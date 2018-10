KaPalle pisteet Outokummusta

KaPa kohtasi viime lauantaina parin viikon pelitauon jälkeen OoKoon Outokummussa pelatussa III-divisioonan vierasottelussa. Peli päättyi kangasniemeläisten voittoon lukemiin 3-9 (0-4, 2-2, 1-3).

Ottelu alkoi KaPan osalta mainiosti ja ensimmäisen erän päättyessä taululla oli lukemat 0-4.

– Ensimmäinen erä oli hyvää peliä ja toisessa erässä pääsimme 6-0 -johtoon. Siinä vaiheessa pelaamisemme lässähti ja vastustaja pääsi hieman peliin mukaan, kertoo varakapteeni Jussi Siitonen.

Toisessa erässä molemmat joukkueet onnistuivat maalinteossa kahdesti ja KaPa pääsi ottelun päätöserään neljän maalin etulyöntiasemissa.

– Viimeinen erä vielä puristettiin parempaa peliä ja ansaitsimme reilun voiton, Siitonen toteaa.

KaPa on voittanut kaikki tämän kauden viisi sarjaotteluaan. Pisteitä on koossa 15 ja hallussa sarjataulukon kärkisija. Toisena on Kiteen Jääsudet, jolle on kertynyt 14 pistettä ja kolmantena 13 pisteellä yhden ottelun KaPaa ja Jääsusia enemmän pelannut Kajastus.

Myös KaPan pelaajat kartuttivat pistetilejään mukavasti Outokummussa. Ottelun maalit kirjattiin kolmesti osuneelle Mikael Vasaralle, kaksi maalia tehneille Otto Manniselle ja Jerry Kenakkalalle sekä Mika Himaselle ja Elmeri Linneralle. KaPan pelaajista lohkon maalitilastossa korkeimmalla on Teemu Huoponen, jonka sijoitus on seitsemäs. Kärkikymmenikköön mahtuu myös Mika Himanen sijalle 9.

Seuraavaksi KaPa tarjoilee kiekkoviihdettä kotiyleisölle Tehomet Areenalla tulevana lauantaina. Tuolloin vastassa on Kontiolahdelta saapuva Kajastusta. Ottelu alkaa kello 16.