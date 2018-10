Nuoret tähdet oppivat ilmaisua

Lehtikuva on helppo ottaa, kun lasten musiikkiteatteri Estrellan joukko asettuu paikoilleen leikkien tuttua leikkiä, valokuvaajaa. Yksi on lintubongari, yksi kiikari, toinen lintubongarin hattu. Asetelmassa on myös kuusi, kivi ja sähkötolppa. Ohjaaja Jere Pietarinen heittäytyy lattialle pitkäkseen ja sanoo olevansa suo, jolla lintubongari seisoo.

Jere Pietarisen ja Mimmi Rantalan ohjauksessa lasten musiikkiteatterin saloihin tutustuu tällä hetkellä kahdeksan nuorta tähteä, neljä poikaa ja neljä tyttöä.

– Jos teatterista kiinnostuneita nuoria vielä löytyy, mukaan joukkoon mahtuu. Virallisesti tämä teatteri on tarkoitettu 10-14 -vuotiaille, mutta mukana on 9-vuotiaitakin. Eli jos vaikka joku innokas 9-vuotias haluaa tähdeksi, hän voi tulla mukaan jo nyt. Ei tarvitse odottaa ensi syksyyn, sanoo Pietarinen.

Lasten musiikkiteatteri Estrella toimii Kangasniemellä teatteriosuuskunta EStaten ja Puulan seutuopiston yhteistyönä.

Estrella on uusi tähti, joka syttyi Kangasniemen teatterikartalle viime syksynä. Viime vuonna teatteri harjoitteli ja esitti Mimmi Rantalan ryhmälle käsikirjoittaman Saapasjalkakissan. Tavoitteellisesti teatteriin suhtaudutaan tänäkin vuonna.

– Syksyn aikana kokoonnumme torstaisin mm. leikkimään teatterileikkejä ja tekemään harjoitteita, joilla opetellaan keskittymistä, luovuutta, reaktiokykyä ja heittäytymistä, kertoo Jere Pietarinen.

– Ohjelmassa on myös paljon improvisaatiota ja pantomiimia. Ja tietenkin paneudumme myös musiikkiteatterin keskeisiin elementteihin, lauluun ja tanssiin, täydentää Mimmi Rantala.

– Huhtikuuksi teemme ensi-iltaan näytelmän, jonka sisältöä emme vielä tiedä. Lapset saavat ideoida ja vaikuttaa lopputulokseen. Jos löydämme valmiin teoksen työstämme sen meille sopivaksi, mutta voimme myös tehdä kokonaan oman, uuden käsikirjoituksen. Ainakin ideoita porukalla tuntuu riittävän, sanoo Pietarinen.

Lue lisää 18.10. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä tai Kunnallislehden näköislehdestä.