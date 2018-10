Vihreiltä valtuustolle ympäristöaloite

Suomessa on jo 42 hiilineutraaliutta tavoittelevaa Hinku -kuntaa. Kunnat ovat sitoutuneet vähentämään vuoteen 2030 mennessä ilmastopäästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tasoon verrattuna. Konsteina ovat mm. uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden lisääminen.

Kangasniemen Vihreiden valtuustoryhmä haluaa, että Kangasniemi liittyisi ensimmäisenä eteläsavolaisena kuntana Hinku-kuntien joukkoon. Ryhmä jätti maanantaina valtuustoaloitteen aiheesta.

– Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia, joilla vähennetään alueen kasvihuonepäästöjä. Hinku kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiä sitoutuneet kunnat ja tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä, perusteli aloitteen jättänyt valtuutettu Maisa Juntunen.

– Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Kunnan on myös syytä edistää aktiivisesti ilmastoviisaita ratkaisuja Puulan vesistön puhtaana pitämiseen yhdessä lähikuntien kanssa. Myös alueen yrityksiä ja asukkaita kutsutaan mukaan yhteistyöhön ja kannustetaan ilmastotekoihin. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Etelä-Savossa Hinku-kuntia ei vielä ole. Lähimmät projektissa mukana olevat kunnat ovat Kuhmoinen, Asikkala ja Padasjoki.