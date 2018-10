Kolumni: Seura liikuttajana

On yleisesti tiedossa, että liikuntaan sijoitetut eurot ja aika maksavat itsensä takaisin. Tiedämme myös, että liikkuvista lapsista tulee liikkuvia aikuisia todennäköisemmin kuin liikkumattomista ikätovereistaan, mikä saattaa ehkäistä monia negatiivisia ilmiöitä elintapasairauksista syrjäytymiseen.

Lapset ja nuoret liikkuvat kuitenkin koko ajan vähemmän, ja hälyttävän monella fyysinen kuormitus on minimaalista. Koululiikunta ja arkinen aktiivisuus ovat tärkeitä asioita, mutta usein riittämättömiä keinoja saattamaan liikkumista edes tyydyttävälle tasolle maailmassa, jossa kännykkä on kasvanut kiinni käteen ja autolla pääsee kätevästi joka paikkaan.

Ketään ei voi pakottaa liikkumaan, mutta mahdollisuuksia voi tarjota. Tähän huutoon vastaa seuratoiminta. Liikuntaharrastus urheiluseurassa mielletään toisinaan kalliiksi, liian raskaaksi ja sitovaksi. Parhaimmillaan seuratoiminta kuitenkin tarjoaa jokaiselle jotakin myös perinteisen joukkuetoiminnan lisäksi, ja tänä syksynä Kangasniemen Palloilijat on ottanut isolla panoksella osaa lasten ja nuorten liikunnallisuutta edistäviin talkoisiin. Seura-aktiivit ovat laatineet hankerahoitushakemuksia näppäimistöt sauhuten, ja lopputuloksena voimme tarjota lapsille muun muassa ilmaiset luistelu-, kiekko, -ringette ja salibandykoulut. Tarjolla on myös matalan kynnyksen futsalia monen ikäisille, ja kirsikkana kakun päällä ilmaiset, koulupäivän yhteyteen sijoitetut monilajikerhot sekä ihan pienimmille koululaisille Kalliolan koulun liikunnallinen aamukerho.

Aikuisiakaan ei ole unohdettu: Kangasniemellä voi pelata harrastemielessä niin salibandya, jääkiekkoa kuin ringetteäkin. Syysloman jälkeen starttaa aikuisten luistelukoulu, jossa opitaan luistelun alkeita rennolla otteella. Valinnanvaraa ja mahdollisuuksia on, vain ensimmäinen askel pitää ottaa.

Mikään toiminta ei synny itsestään. Seuratyön suurin vahvuus on vapaaehtoisuus: toiminnan piiriin valikoituu ihmisiä, jotka oikeasti haluavat tehdä työtä muiden hyväksi ja se tapahtuu ihan ilmaiseksi. Toiminnasta vain pieni osa näyttäytyy yleisölle, mutta taustalla on valtava määrä talkootyötä ja asialle omistettua aikaa ja vaivannäköä.

Aktiivisten ihmisten lisäksi tarvitaan sidosryhmiä, jotka osaltaan pitävät seinät pystyssä. Kangasniemeläiset yritykset tukevat kiitettävästi seuran ja joukkueiden ponnistuksia, ja kunta on panostanut liikuntapaikkoihin. Asianmukaiset puitteet ja kohtuullinen hintataso ovat tärkeitä jatkossakin, jotta mahdollisimman moni voisi harrastaa ja liikkua tulotasosta riippumatta. Tämä on syytä mieltää myös arvokkaana sijoituksena kuntalaisten hyvinvointiin, laadukkaaseen vapaa-aikaan ja tulevaisuuteen.

Kannusta lapsesi mukaan toimintaan ja tule itsekin! Me teemme tätä teitä varten.

Liikkunnallista syksyä!

Annastiina Pylvänäinen

Kirjoittaja on Kapa-51 ringettevastaava ja hallituksen jäsen