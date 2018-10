Tunnista hiilijalanjälkesi ja kierrätystaitosi tapahtumassa tänään

Taidatko jätteiden lajittelun vai meneekö sormi suuhun tyhjien pakkausten kanssa? Tiedätkö miten jätteen syntymistä voisi vähentää tai roskiin menevää tuotetta vielä hyötykäyttää? Millainen on jätehierarkia? Mitä eri jätejakeet maksavat? Kangasniemen Maaseutuseura ry järjestää yhdessä Jätekuljetus Tullan kanssa tänään keskiviikkona 17.10. ”Tunnista hiilijalanjälkesi ja kierrätystaitosi” -tapahtuman, jossa jokainen voi testata jätteiden kierrätystaitojaan.

Kangasniemellä jätteiden keräykseen on tulossa lähiaikoina muutoksia liittyen lähinnä keräystapaan ja kustannuksiin. Näistä ajankohtaisista asioista kertoo Matti Tulla. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet kuuntelemaan ja esittämään mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Samaan aikaan tapahtumaan liittyen on Kunnantalon pihalla kenttäherkusta ostettavissa klo 10.30 alkaen tappaiskeittoa paikalla syötäväksi tai astioissa kotiin vietäväksi. Tappaiskeitto on kangasniemeläinen perinneruoka. Siinä toteutuu eläimen ruhon hyödyntäminen tarkkaan, sillä tappaiskeitto valmistetaan sisäelimistä: maksasta, munuaisista ja sydämestä.

”Tunnista hiilijalanjälkesi ja kierrätystaitosi” –tapahtuma Kunnantalon aulassa ja Kangasniemi-salissa ke 17.10. klo 10.00.