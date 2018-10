Pekka Laukkarinen Majatalo-illan musiikkivieraana tänään

Tänään keskiviikkona 17.10. Majatalo-illassa on luvassa kodikas ja rento illanvietto. Majatalossa on tutut ainekset: Pirkka-pappi ja Kettusen Päivi hääräilevät juontajina, Majatalon taitava bändi säestää yhteislaulut ja suuri joukko seurakuntalaisia osallistuu illan kulkuun eri tehtävissä.

Erikoisvieraaksi saamme muusikko ja tv-juontaja, laulaja ja lauluntekijä Pekka Laukkarisen. Hän esiintyy jo päivällä koululaisille. Monipuolinen Pekka on yksi Suomen eniten keikkailevista artisteista.

– Usko on minulle luottamus siihen, että Jumala on, ja Hän kyllä pitää minusta huolen – jopa silloin, kun en sitä itse huomaa, sanoo laulaja netistä löytyvässä haastattelussa.

Seurakunnan järjestämään lämminhenkiseen ja iloiseen Majatalo-iltaan ei ole pääsyvaatimuksia, eikä siellä mittailla kenenkään uskon määrää. Tervetuloa etsivät ja epäileväiset; tervetuloa uskovat ja toivovaiset!

Majatalo-ilta keskiviikkona 17.10. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjelmaa Lasten Majatalossa.