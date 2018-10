Mikkelin Laulusiskot konsertoivat Kangasniemellä tänään sunnuntaina Tähtihetkiä -nimisessä konsertissa. Klassikkorunoilijat Aaro Hellaakoski, Kaarlo Sarkia ja Eino Leino innoittivat aikoinaan mikkeliläisen opettaja Pentti Halosen sävellystyöhön. Vuonna 2012 Laulusiskojen johtaja Irja Halonen sai miehensä sävellyksille tukea oopperalaulaja Juha Kotilaiselta, joka on myös halunnut tulla laulamaan näitä lauluja kuoron kanssa. Konsertteja kuorolla on ollut on siitä asti Juha Kotilaisen kanssa ja 1-2 kertaa vuodessa Mikkelin lisäksi kuoro on käynyt esiintymässä Anttolassa, Varkaudessa, Leppävirralla ja Puumalassa.

Kuoro esittää tulevassa konsertissaan Kaarlo Sarkian ja Eino Leinon runoihin tehtyjä lauluja. Solisteina ovat oopperasta tuttu baritoni Juha Kotilainen, opiskelija Emma Hilander ja säestäjänä mikkeliläinen musiikkipedagogi Henri Tiusanen.

Tähtihetkiä-konsertin ensiesitys on sunnuntaina 14.10. klo 14-15.15 Kangasniemi-salissa.