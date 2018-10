Rysselin rahhaa EU-hupailu ensi-iltaan tänään

Tänään lauantaina saa ensi iltansa Teatteri Ilonan syksyn näytelmä Rysselin rahhaa. EU-henkinen hupailu sijoittuu 1990-luvulle, silloin kun EU-jäsenyys oli vielä uusi asia Suomelle.

– Jäsenyys herätti toiveita Suomessa ja erityisesti syrjäkylissä. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Kuusikorven fiktiiviseen kylään, joka sijaitsee jossakin Keski-Suomessa. Se voisi olla vaikka Kangasniemellä, kertoo näytelmän ohjaaja Ari Kekäläinen.

Komedia iloittelee EU-odotuksilla.

– Näytelmän johtavina ajatuksina on toiveikkuus EU:n taloudellisesta tuesta ja siitä toiveikkuudesta, kun EU:ta myytiin meille, Kekäläinen kertoo.

Näytelmän keskeinen paikka on kylässä sijaitseva Levanderin kioski ja kukka, joka on EU-hankkeen kohteena. Kioskiyrittäjät Siiri ja Juuso Levander odottavat, että hiljaiselo päättyy.

– Näytelmässä on mukana Ilonan osaavaa porukkaa, kertoo Kekäläinen.

Näytelmän rooleissa nähdään Harri Aalto, Sara Leskinen, Esko Manninen, Susanna Manninen, Kimmo Pylvänäinen, Eija Pynnönen, Sirkka Ravolainen, Enni Tulla, Tuula Tulla, Timo Vepsäläinen ja Ritva Viitala. Näytelmän on käsikirjoittanut Hannu Patamaa.

Rysselin rahhaa näytelmän ensi-ilta on tänään launtaina ja näytelmästä esitetään työväentalolla kaikkiaan viisi näytöstä. Yksinäytöksisen komedian oheen tarjotaan myös iltamahenkisyyttä, kun tuntia ennen jokaista näytöstä työväentalolla avautuu musiikkikahvila. Kahvittelun lomassa voi kuunnella musiikkia, jota tarjoilevat paikkakunnan muusikot.

Teatteri Ilonan Rysselin rahhaa ensi-ilta la 13.10. klo 14 Työväentalolla.