Naisten SM-sarjan ringetteottelu pelataan Tehomet Areenalla tänään

Paikkakunnalla nähdään tulevana lauantaina ensimmäistä kertaa ringeten naisten SM-sarjan ottelu, kun lapinlahtelaisseura LL-89 Say Cheese pelaa kotiottelunsa Tehomet Areenalla Hyvinkäätä vastaan. Say Cheese joukkueessa pelaa Kangasniemen Palloilijoiden kasvatti Henna Kohvakka.

LL-89 Say Cheese on puolustava Suomen mestari, kun taas Hyvinkää on sarjanousija.

Hennan isä ja tämän kauden alusta LL-89 Say Cheese joukkueen managerina toimiva Joni Kohvakka kertoo, että joukkue on muuttunut viime kaudesta kovasti.

– Mukaan on tullut uusia pelaajia ja osa vanhoista konkareista on lopettanut tai vaihtanut joukkuetta.

LL-89 Say Cheese on nyt sarjassa viiden pelatun ottelun jälkeen kolmas ja Hyvinkää seitsemäs. Tällä kaudella SM-sarjassa pelaa kahdeksan joukkuetta.

Joukkuetta valmentaa Marjukka Virta ja viime kaudella sarjassa eniten maaleja tehnyt moninkertainen Suomen mestari ja lajin maailman mestari Anne Pohjola pelaa myös edelleen joukkueessa ja nähdään lauantaina jäällä.

Say Cheese tulee pelaamaan kotiottelunsa Kangasniemelle, koska joukkueen riveissä pelaa kangasniemeläinen Henna Kohvakka nyt jo toista kautta. Viime kaudella SM-kultaa voittaneessa joukkueessa pelasi myös kangasniemeläinen Jutta Sappinen. Hän ei enää tällä kaudella pelaa joukkueessa.

– Tuli tosi paljon kyselyitä saisiko SM-sarjan ottelun järjestettyä täällä, että junnut näkisivät SM-sarjan ringetteä kotihallissa ja oman kylän kasvatin peliä SM-joukkueessa. Se on merkki nuorille, että täältä on mahdollista päästä tälle tasolle pelaamaan, Joni Kohvakka kertoo.

Joukkue haluaa myös rakentaa seurojen välistä yhteistyötä ja edistää sitä, että laji saisi lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta Itä-Suomen alueella.

– Olisi kiva nähdä paljoa yleisöä, kun saadaan tämän tason joukkueita paikkakunnalle, Kohvakka sanoo.

Naisten SM-sarjan ringetteottelu LL-89 Say Cheese-Hyvinkää la 13.10. klo 16 Tehomet Areenalla.