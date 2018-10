Pääkirjoitus: Yrittäjät pitävät kehitystä yllä

Lapaskangas on hyvä Kangasniemen kehityksen käyntikortti. Yritykset kehittyvät, laajentuvat ja palkkaavat lisää työvoimaa. Yritysten menestyksen ansiosta Kangasniemi keikkuu jatkuvasti Etelä-Savon muuttovoittotilastojen kärjessä.

On tärkeää, että meiltä löytyy Tehometin kaltainen kansainvälisen mittakaavan yritys, jonka osaamista arvostetaan laajasti Valmontin konsernissa ja jonka tuotteisiin voi törmätä kaikkialla Suomessa ja monin paikoin maailmallakin. Samoin on tärkeää, että meiltä löytyy Rotomonin kaltainen kehittäjä, joka on panostanut ensimmäisenä alansa suomalaisena toimijana kierrätysmateriaaleihin. On mielenkiintoista nähdä, millainen kehitysloikka yrityksellä on edessä nyt mittavien omistusjärjestelyiden jälkeen. Entistä vankemmilla hartioilla on helppo suunnata laajemmille markkinoille.

Kangasniemen yrityselämän vahvuus ei kuitenkaan lepää pelkästään Lapaskankaan varassa. Muillakin teollisuusalueilla ja muillakin toimialoilla tapahtuu koko ajan. Unohtaa ei sovi kyläkuntiakaan. Esimerkiksi Synsiöllä Pentti ja Jari Tanttu ovat taitavia metallialan ammattilaisia, joiden pieni ja ketterä PT Steel taipuu asiakkaiden monenlaisiin toiveisiin. Yrityksen omassa tuotannossa on alumiininen laiturin säätöjalka, mutta sarjatuotannon lisäksi monia tuotteita ja korjauksia syntyy yksittäiskappalein asiakkaiden toiveiden mukaan.

Yrityksen palveluasenteesta kertoo jotain se, että taannoin Pentti Tanttu teki kesäasukkaalle hormiliitoksen uuteen kiukaaseen juhannusaattona. Lomalainen oli ostanut K-raudasta uuden kiukaan, mutta vakioputket eivät vanhaan hormiin istuneetkaan. Odotettu juhannussauna olisi jäänyt väliin, ellei paikkakunnalta olisi löytynyt palvelualtista ammattilaista, joka kiirehti apuun. Juuri tällaisen joustavuuden ja palveluasenteen ansiosta meidän mökkiläisemme yleensä vuolaasti kehuvat Kangasniemen palveluita.

Kangasniemen valtti on monipuolinen yrityskenttä. Meillä on suuria ja keskisuuria menestyjiä, jotka pääsevät otsikoihin uusilla ideoillaan ja laajennuksillaan. Yhtä tärkeitä ovat myös pienet yritykset, jotka ahertavat sitkeästi yhden tai kahden hengen voimin vuodesta toiseen. Yrittäjät pitävät Kangasniemen ja koko Suomen teolliset rattaat pyörimässä ja luovat uusia työpaikkoja. On hyvä, että meillä on yrittäjiä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi