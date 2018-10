KaPa jatkaa voitokkaana

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime perjantaina kauden ensimmäisen kotiottelunsa PiPSiä vastaan. Tehomet Areenalle saapunut yleisö sai nähtäväkseen kunnon maalijuhlat: KaPa vei voiton murskaavin lukemin 12-0 (2-0, 5-0, 5-0).

Illan kovimmat maalintekijät olivat hattutemppuihin yltäneet Teemu Huoponen ja Toni Paakkunainen. Kaksi maalia teki Antti Heikkilä ja yhdet osumat kirjattiin Jussi Siitoselle, Ville Siitoselle, Elmeri Linneralle sekä Mikael Vasaralle.

– Perjantaina halusimme ottaa tylyn ja jämäkän otteen kotipelaamiseen heti ensimmäisestä pelistä lähtien. Viikon teemoja olivat olleet hyökkäys- ja erikoistilannepelaamisen parantaminen ja nämä tavoitteet toteutuivat kyllä hienosti, saimme halutulla tavalla tehoja irti, kommentoi KaPan valmentaja Juho Manninen.

Lauantaina KaPa matkasi Rantasalmelle, jossa vastassa oli RU. Rantasalmelta pisteet eivät irronneet yhtä helposti kuin edellisenä päivänä, KaPa voitti pelin luvuin 3-5 (1-1, 2-3, 0-1).

Tärkeät pisteet lähtivät KaPan matkaan ja maalintekijöiksi kirjattiin tällä kertaa Tuomas Pajulahti, Teemu Huoponen, Toni Paakkunainen sekä kahdesti osunut Mikael Vasara.

KaPan maalissa pelasi molemmissa otteluissa Tero Palvimo, jolle kirjattiin perjantaina 22 torjuntaa ja lauantaina 31 torjuntaa.

KaPalle on kertynyt 12 sarjapistettä tähän mennessä pelatuista neljästä pelistä, ne oikeuttavat sarjataulukon kärkisijaan. Toisena on Kiteen Jääsudet, joilla on koossa 11 pistettä.

Seuraavaksi KaPalla on edessään Outokummussa 20.10. pelattava vierasottelu.