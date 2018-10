Jukka Rastas ja Ymir edustavat Suomea EM- ja PM-kisoissa

Jukka Rastaan ja labradorinnoutaja Lekking Clover Astron – kotoisammin kutsuen Ymirin – vuosia rakennettu yhteistyö, lukemattomat harjoitustunnit ja tuhannet toistot kantavat nyt hedelmää. Meneillään oleva lokakuu on kaksikolle ennen kokematon kisakuukausi: ohjelmassa on SM-, PM- ja EM-kilpailut noutajien lämpimän riistan metsästyskokeessa (NOME-A).

Kovin koetos käydään ensimmäisenä: tulevana viikonloppuna 13.-14.10. Rastas ja Ymir kisaavat Euroopan mestaruudesta Tanskan Sjællandissa. Kangasniemeläiskaksikon lisäksi Suomea arvokilpailussa edustavat Tomi Sarkkinen ja Marit Nikkanen koirineen. Kansainvälinen arvokisa on Rastaalle ensimmäinen laatuaan.

– Tietenkin se jännittää, mutta fiilikset ovat kaikin puolin hyvät ja olen odottanut kisaa paljonkin. Tottakai sinne lähdetään voittoa hakemaan, Rastas kertoo tunnelmistaan.

EM-kisojen jälkeisenä viikonloppuna ohjelmassa ovat Oripäässä järjestettävät SM-kisat. Pohjoismaiden mestaruudesta kisataan 27.-28.10. Janakkalassa, jossa kisan keskuspaikkana toimii Vanantaan kartano.

Aivan kylmiltään ei kaksikko lähde EM-kisaan, sillä viime viikonloppuna he starttasivat Laukaassa järjestetyssä kansainvälisessä kokeessa. Koe ei sujunut suunnitelmien mukaan, mutta toimi kuitenkin hyvänä harjoituksena kovemmille koetoksille ja Rastas löytää Ymirin suorituksesta paljon positiivista kerrottavaa.

– Esimerkiksi koiran seuraaminen oli täydellistä. Se pysyi hyvin hanskassa ja ohjautui hyvin. Uskon, että meillä on ihan täydet mahdollisuudet pärjätä EM-kisoissa, mies toteaa.

EM- ja PM-kisoihin Suomen edustajiksi Rastas ja Ymir päätyivät aiemman koemenestyksen tiimoilta.

Noutajien A-metsästyskoe (NOME-A)

NOME-A on todellisessa metsästystilanteessa suoritettava ns. lämpimän riistan koe. Kokeessa arvioidaan koiran kykyä toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Kaikki noudettava riista pudotetaan koepäivän aikana osallistujien läsnäollessa. Koiran tulee noutaa halutut riistat suoraviivaisesti ja niin nopeasti kuin mahdollista. Koirilta vaaditaan ehdotonta äänettömyyttä ja kuuliaisuutta.

A-kokeessa on ainoastaan voittajaluokka ja siihen voivat osallistua koirat, joilla on osallistumisoikeus B-kokeen tai Working testin voittajaluokkaan. Kokeen parhaalle koiralle voidaan jakaa sertifikaatti (SERT) ja kansainvälisen kokeen voittaja voidaan palkita CACITilla eli kansainvälisellä sertifikaatilla. Noutajien kansainvälisiä lämpimän riistan metsästyskokeita kutsutaan termillä Field trial.