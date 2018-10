Hulikan Vadelma lypsi ennätyslukemat

Hulikan Vadelma-lehmä on lypsänyt elämänsä aikana 130 000 kiloa maitoa, joka on Kangasniemen ennätys. Erikoiseksi syyskuun alussa täyteen tulleen saavutuksen tekee vieläpä se, että Vadelma on länsisuomenkarjaa, jota on totuttu pitämään vähätuottoisena lehmärotuna.

Hulikan Vadelma on palkittu jo neljänä vuonna peräkkäin karjanjalostuskilpailuissa koko Suomen kestävimpänä suomenkarjan lehmänä. Vadelma onkin Ann-Helena ja Pekka Hokkasen Hulikan tilan ylpeys.

Kutemajärvellä sijaitsevalla Hulikan tilalla on kasvatettu länsisuomenkarjaa jo vuodesta 1951. Nyt tilalla on karja, joka kuuluu Suomen kahden suurimman länsisuomenkarjan joukkoon. Länsisuomalaisia tilalla on 53 lypsävää ja 55 päätä nuorta karjaa.

Hulikan tilalla on tehty pitkäjänteistä länsisuomenkarjan jalostustyötä. Jalostustyö on kantanut hedelmää, sillä tilalla on ollut peräti viisi 100 000 kiloa maitoa lypsänyttä lehmää, joka sekin on Kangasniemen ennätys.

Hulikan Vadelma on monella tapaa poikkeusyksilö. Se on länsisuomalaiseksikin pieni kokoinen, sillä se painaa alle 500 kiloa.

– Se pystyy syömään älyttömiä määriä.

Jo 11 kertaa poikinut Vadelma poikii pian taas.

– Nyt se lypsää parasta tuotostaan, Pekka Hokkanen kertoo.

Vadelman keskituotos on 12 100 kiloa maitoa vuodessa.

Vadelma myös periyttää ominaisuuksiaan hyvin jälkeläisilleen, niin lehmä- kuin sonnivasikoilleen.

Vadelman kohdalla on Pekka Hokkasen mukaan myös sattumalla osuutensa, koska se on kokonaisuutena niin hyvä.

– Olen valinnut isän yli tuhannelle vasikalle ja aina tavoitteena on, että niistä tulisi hyviä. Vadelman kohdalla on sattumia mukana. Sitä parempaa lehmää ei toista tule.

