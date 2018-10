Pääkirjoitus: Nyt tarvitaan uusia näkökulmia

Kuluva vuosi on koetellut suomalaista maataloutta kovalla kädellä. Hellekelit ja pitkään jatkunut kuivuus kutistivat viljasadot noin puoleen ja myös perunasato kärsi niin, että nyt puhutaan jopa uhkaavasta perunapulasta. Heinäkasvitkaan eivät kuivuudessa kukoistaneet. Monilla karjatiloilla onkin huolena miten rehun saa riittämään talven yli. Joillakin tiloilla jouduttiin jopa pohtimaan karjan pääluvun vähentämistä.

Kuuma ja kuiva kesä oli kiistaton merkki ilmastonmuutoksesta. Eri puolilla maapalloa sääilmiöt pilasivat maatalouden tuotantoa. Jossain ongelmana oli paahtava kuumuus, toisaalla rankat sateet. Ilmaston antama viesti on vakava. Jos vakaita ja ennustettavia ilmasto-olosuhteita ei enää ole, vaarantuu elintarviketuotannon perusta. Samanaikaiset satotuhot maapallon eri kulmilla voivat aiheuttaa todellisen pulan elintarvikkeista. Meilläkin on totuttu puhumaan halvasta, maailmanmarkkinahintaisesta ruoasta. Jos katovuodet jatkuvat voi puheet ylituotannoista ja halvoista markkinoista unohtaa.

Suomalaisen maatalouden ongelmana eivät kuitenkaan ole vain sääolot. Alkutuotanto on jo vuosia ollut heikosti kannattavaa. Vuoden 2000 jälkeen maatalouden tuotot ovat kasvaneet vain 17 prosenttia, mutta kulut ovat nousseet lähes 50 prosenttia.

Ruokaketjun kokonaisuudessa tuottajat eivät ole pystyneet pitämään puoliaan kauppaa ja elintarviketeollisuutta vastaan. Varsinkin keskittyneen kaupan neuvotteluasema on ollut hintaratkaisuissa vahva. Osa tuottajien tilanteen parantamisesta voikin syntyä ruokaketjun sisäisillä järjestelyillä. Tuoreet kampanjat jo osoittavatkin, että kaupan ketjuissa on halua varmistaa kotimaisen tuotannon tulevaisuus ja antaa tuottajille suurempi osuus tulokakusta.

Toivottavasti kaupan kampanjan avulla tuottajat saavat lisää arvostusta ja euroja. Vuosikymmenten aikana syntynyt kannattavuuskuoppa taitaa kuitenkin olla niin suuri, että hyväntahtoisillakaan kampanjoilla sitä ei ratkaista. Elintarvikeketju kaipaa vallankumousta ja kokonaan uutta ajattelutapaa. Toivottavasti tahtoa ja taitoa uusiin näkökulmiin löytyy.

Kuluttajilla on tilanteessa oma roolinsa. Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat puhtaita, kotimaisia elintarvikkeita, ja ovat valmiit maksamaan niistä enemmän. Toivottavasti tuo tutkimusten asenne realisoituu kauppojen kassoilla ja paikallisissa lähiruokapisteissä. Suomalaisen tuottajan asema ei parane, jos valintatilanteessa halvempi tuontitavara vie voiton.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi