Koululaiskaivaukset ovat käynnissä

Koululaiskaivaukset ovat parhaillaan käynnissä Suurolan Leskelässä. Viime viikolla alkaneisiin arkeologisiin kaivauksiin osallistuu koululaisia Kangasniemen kaikilta luokka-asteilta lukiolaisia lukuun ottamatta. Kaivaukset jatkuvat ensi viikon tiistaihin saakka.

Leskelän kaivausten kantava teema on Suurolan kylän 1700-1800 -lukujen arkielämän tutkimus.

– Nyt ei varsinaisesta tutkita kivikautta, jota oli kaksi vuotta sitten täällä tutkittiin, kaivauksia vetävä arkeologi Ninni Närväinen kertoo.

Tuolloin Leskelästä löytyi muun muassa kivikautinen tulisija.

Koululaiskaivauksessa teemana on perheet.

– Tutkitaan mitä jälkiä jää 1700-1800 lukujen perheistä ja esimerkiksi löytyykö jotakin lapsille kuulunutta. Emme tietenkään voi etukäteen tietää mitä täällä tulee vastaan. Kaivausten jälkeen käyn luokissa, jolloin pohditaan sitä mitä jätettä nykypäivän lapsista jää jäljelle ja mitä entisajan lapsista ja perheistä on jäänyt. Voidaan myös katsoa vanhoja kirkonkirjoja ja perukirjoja, joista tavoitetaan ne henkilöt, jotka ovat täällä oikeasti eläneet ja heidän jättämät jälkensä, Närväinen kertoo.

Koululaiskaivaukset järjestää Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi-projekti yhteistyössä paikkakunnan koulujen kanssa.

Kaivauksia rahoitetaan Suomen kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla. Mullankaivajat-hankkeessa toteutetaan tänä vuonna koko Suomessa yhteensä yhdeksän koululaisille suunnattua arkeologiaprojektia.

Lue lisää koululaiskaivauksista 4.10. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.