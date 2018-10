Kolumni: Ruokaa omasta maasta

Elo ihmisen huolineen murheineen, se on vain väliaikainen, lauleli jo Rautavaaran Tapsakin aikoinaan. Tässä maanviljelijän ammatissa, alkutuotannossa, ei uskalla tuudittautua hyvänolon tunteeseen ja onnistumisen iloon, ainakaan kovin pitkäksi aikaan. Muutaman minuutin kaatosade, eläinten äkillinen sairastuminen tai koneen hajoaminen kesken pahimman työkiireen voi romuttaa kaiken hetkessä.

Säiden ja luonnon armoilla on vaan täytynyt oppia nöyränä ottamaan vastaan mitä tuleman pitää ja kyettävä siitä selviytymään, tavalla tai toisella. Virkamiesten armeija byrokratioineen, teollisuus ja kauppa etenkin hännänhuippuna, tuovat siihen vielä omat mausteensa.

Tämä ammatti vaatii oikeasti suuren palon ja uskon omaa työtään kohtaan ja monesti vielä menneiden sukupolvien luoma perintö vielä vahvistaa sitä.

Menneet pari kulunutta vuotta ovat koitelleet uskoa useampaan kertaan. Ensin kahlattiin kuravellissä ja sitten alkoi ”sahara meininki”, jälkipyykkiä riittää vielä pitkäksi aikaa. Toivottavasti ”Ei kahta ilman kolmatta” sanonta pidä paikkaansa.

Jos jotain positiivista tästä yrittää löytää, niin vihdoinkin ovat monet ihmiset heränneet ajattelemaan tämän ja kaikenlaisten ruoka- ja eläinskandaalien siivittämänä miten ja mistä ruoka omalle lautaselle tulee ja ymmärtämään oikeasti miten puhdasta ja laadukasta ruokaa me ihan oikeasti omasta maastamme saadaan.

Kuivuushan ei koitellut ainoastaan Suomea, vaan monia muitakin maita ja vielä huomattavasti rankemmin. Jos oman maan huoltovarmuus ruuan suhteen ei toimi, niin mistäpäs ja kenen lautaselta sen sitten viemme ja mihin hintaan?

Suomi on tunnettu runsaista puhtaista vesivaroistaan, puhtaasta ilmasta, korkeasta teknologiasta ja osaamisestaan. Pohjoinen arktinen sijaintimme tuo haasteiden myötä myös paljon hyvää mm. neljän vuodenaikaa, joka pitävät monet taudit ja tuholaiset aisoissa tai poissa kokonaan, vähentäen merkittävästi kasvinsuojeluaineiden ja eläinten lääkeaineiden käyttöä.

Ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin eteen on tehty kovasti töitä ja saatu paljon aikaiseksi ja olemme monessa asiassa maailman kärjessä, kanatkin ovat saaneet pitää nokkansa ja siat saparonsa, antibiootit yms. lääkeaineet ovat ainoastaan sairauden hoitoon ei normaaliin päivärutiiniin. Olemme myös GMO ja salmonella vapaa maa.

Meillä on myös vihreää kultaa eli metsää monine antimineen, joiden hyvinvointi on myös tae meidän kaikkien hyvinvoinnillemme ja tuo leipää monen suomalaisen pöytään. Meillä on monta hyvää syytä olla ylpeä ja onnellinen omasta maastamme ja ruuantuotannosta. Ostamalla kotimaista tuet parhaiten ruuantuotantoamme, maatilojamme ja satoja tuhansia työpaikkoja ja elinkeinoja sen ympärillä!

Sirpa Tyrväinen

Kirjoittaja on Kangasniemen MTK:n puheenjohtaja ja lammastilallinen