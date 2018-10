KaPalle Polvijärveltä kolme sarjapistettä

Viime lauantaina KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi PoU:n Polvijärvellä pelatussa III-divisioonan vierasottelussa. Kamppailu päättyi KaPan voittoon lukemin 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) ja mukaan lähti kolme tärkeää sarjapistettä.

Ottelun avauserä jäi maalittomaksi ja avausmaalia saatiin odottaa pelin puoliväliin saakka. Ensimmäinen osuma kirjattiin KaPan Mika Himaselle ja syöttöpisteen sai Teemu Huoponen. Kolmannessa erässä KaPa pääsi Mikael Vasaran maalin turvin kahden maalin johtoasemiin, mutta lukemat ehtivät vielä muuttua ennen pelin päättymistä, kun PoU teki avausmaalinsa ajassa 57:45.

KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin 16 torjuntaa. PoU:n maalia vartioinut Riku Kummunmäki sai huhkia ottelussa 39 torjunnan verran.

KaPan varakapteeni Harri Hämäläinen kertoo ottelun olleen tiukka.

– Vastustajan peli perustui vahvaan luisteluun ja yritteliäisyyteen. Välillä olimme omalla alueellamme ongelmissa, mikäli emme malttaneet pelata omaa kiekollista peliä, Hämäläinen kommentoi.

Hämäläisen mukaan KaPa olisi voinut tehdä muutaman maalin enemmänkin. Maalivahtipelillä oli vahva osuus niukkamaaliseen lopputulokseen.

– Molemmat maalivahdit pelasivat hyvin. Lahikaisen Pekka otti muutaman tärkeän kopin, Hämäläinen kiittelee.

Pekka Lahikainen saikin illan päätteeksi joukkueelta päähänsä taikurinhatun, jonka saa kulloinkin pelissä kunnostautunut KaPan pelaaja. Lahikainen on pelannut KaPan maalilla molemmissa syksyn sarjaotteluissa ja päästänyt kiekon taakseen vain kerran. Mies on tällä hetkellä lohkon maalivahtitilaston kärjessä torjuntaprosentilla 98. Pelaajatilastossa korkeimmalla on Teemu Huoponen, jonka tahkoamat kuusi tehopistettä oikeuttavat tilaston kuudenteen sijaan.

KaPalla on nyt koossa kahdesta pelatusta ottelusta täydet kuusi pistettä. Sarjataulukossa kangasniemeläiset ovat sijalla kaksi, lohkoa johtaa maalieron voimin samoissa pisteissä oleva leppävirtalainen LeKi-75.

Seuraavaksi KaPalla on edessään tuplapeliviikonloppu: perjantai-iltana KaPa pelaa kotiyleisön edessä Tehomet Areenalla PiPSiä vastaan ja lauantaina se kohtaa RU:n Rantasalmella.