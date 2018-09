Pasi Kaunisto konsertoi tänään Kangasniemellä

”Koskaan et muuttua saa” oli Pasi Kauniston ensimmäinen albumi vuonna 1968. Tuosta läpimurtohitistä on nyt kulunut 50 vuotta ja laulu soi edelleen. Pasi Kaunisto sai esittäväkseen monia mainioita iskelmiä ja varsinkin Topi Kärki teki ylöjärveläislähtöiselle laulajalle peräti 150 laulua. Kaunisto on levyttänyt yli 30 albumia uransa aikana ja monet tutut laulut ovat jääneet elämään. Levytetty ohjelmisto on ollut monipuolinen sisältäen muun muassa kansanlauluja ja Oskar Merikannon lauluja. Myös hautausurakoitsijana toiminut Kaunisto on tehnyt paluun ja konsertoinut paljon, monipuolisella ohjelmistolla. Viime vuosina ohjelmassa ovat olleet myös kirkkokonsertit. Kangasniemen konsertissa kuullaan rakkaat laulut vuosien varrelta. Orkesterissa soittavat muun muassa Vesa Tuomi, piano ja harmonikka sekä Timo Tuomi, klarinetti.

Pasi Kauniston konsertti su 30.9. klo 15 Kangasniemi-salissa.