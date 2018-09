Essote julkaisi rockvideon – videossa myös ilmakuvaa Kangasniemeltä

”Tule Essoteen” -musiikkivideo on nyt julkaistu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Youtubesta löytyvä ja kuntayhtymän omana tuotantona tehty video esittelee sote-palveluja rockhenkisesti.

– Meillä Essotessa tehdään töissä ihmeitä joka päivä: pelastamme henkiä, autamme heikoimmassa asemassa olevia. Oma musiikkivideo on mahtava osoitus siitä, että myös vapaa-ajan harrastusten kautta saamme yhteistä hyvää aikaan, kertoo videon tuottanut Essoten viestintäpäällikkö Jouni Vauhkonen.

Katso video täältä

Video sai alkunsa, kun Mikkelin keskussairaalan ylifyysikko Jari Heikkinen toi Vauhkoselle ehdotuksen Essote-aiheisesta musiikkikappaleesta. Vauhkoselta oli pitkään perätty organisaatiovideota.

-Palaset alkoivat loksahdella paikalleen, kun viilasin Heikkisen sanoitusta. Julkisilla sote-palveluilla ei varmasti ole koko maailmassa ainakaan montaa rockvideota. Tämä on ainut, minkä itse tiedän. Huomioarvo on varmasti normaalia organisaatiovideota parempi, arvioi Vauhkonen.

Video on rakennettu ”Essoten oman bändin” SEKO-yhtyeen esityksen ympärille. Yhtyeen nimi on lyhenne sanoista ”Sairaan Erikoinen Kitaraorkesteri”. Orkesteriin kuuluu pääosin Essoten nykyisiä tai eläköityneitä työntekijöitä.

Ylifyysikko Heikkinen laulaa SEKOssa. Kitaristi Pietari Perkinen työskentelee asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämispäällikkönä. Toinen kitaristeista on Moision psykiatrisesta sairaalasta eläkkeelle jäänyt musiikkiterapeutti Juha Ukkonen. Kolmas kitaristi Martti Solismaa taas on eläkkeellä oleva kuntoutusylilääkäri.

Basisti Ilkka Narvola jäi taannoin eläkkeelle psykiatrin työstä. Ainoastaan rumpali Timo Pöyry tulee kuntayhtymän ulkopuolisesta maailmasta ja on ammatiltaan rakennusmies.

-Olemme olleet tästä projektista kyllä todella innoissamme. Mahtava tapa yhdistää intohimoinen harrastus ja työ. SEKOn tavoite on lisätä työhyvinvointia – omaa ja toivottavasti muidenkin, sanoo ylifyysikko Heikkinen.

Lähipiiristä kasattiin myös useimmat muut videon osat. Terveydenhuollon tukipalvelujen päällikkö Jussi Aarnio otti Sairaalaparkin katolta hienoa ilmakuvaa dronellaan, jonka lennätystä valvoi lentoaseman päällikkö Mikke Hernetkoski. Ilmakuvaa otettiin myös Kangasniemeltä.

Eniten työaikaa kului viestintäsuunnittelija Antti Kääriäiseltä, joka keräsi ja leikkasi videon aineistoa työtunneissa mitattuna noin parin päivän ajan.

-Vetävän sävelmän antoi käyttöömme SEKOn ja minun bändikaveri Mika Läntinen. Onnistuimme muutamalla satasella kasaamaan hämmästyttävän hauskan ja erilaisen organisaatiovideon. Lämpimät kiitokset kaikille videon tekemisessä auttaneille. Kotikutoista yritettiin, mutta priimaa meinaa pukata, Vauhkonen iloitsee.

SEKOn studiotyöskentelyssä auttoi runsaasti muusikko Kapa Montonen, jonka studiossa sävelmä viimeisteltiin.