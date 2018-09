Kaikki on mahdollista

Kun Veera ja Leo Reinikainen heinäkuisessa tiedotustilaisuudessa kertoivat kitaristi Francis Goyan tulevan Kangasniemelle hyväntekeväisyyskonserttiin ja toivoivat kirkon täyttyvän kuulijoista, kuului kylän pöytäkeskusteluissa runsaasti epäileviä kommentteja. Arveltiin että konsertille parempi paikka olisi Kangasniemi-sali. Lauantain konsertti vaiensi epäilijät: Kangasniemen kirkkoon kokoontui yli 670 hengen yleisö.

Itse konsertti tarjosi yleisölle lähes kolmituntisen nostalgiapaketin. Tutut sävelmät ja leppoisasti esiintynyt Francis Goya loivat kirkkoon kotoisan tunnelman. Nimikirjoitus- ja selfiejonot konsertin jälkeen kertoivat, että 1970- ja 1980-luvun suosikkia ei ole unohdettu. Taiteilija kehui Kangasniemen kirkon akustiikan erinomaiseksi ja kangasniemeläiset ihmiset mukaviksi. Hän lupasi, että voi tulla tänne uudelleenkin, jos ihmiset haluavat.

Kangasniemelle Goyan toi Leo ja Veera Reinikaisen Rauhankyyhky -säätiö, joten hyväntekeväisyys ja rauhan aate olivat konsertissa esillä sekä puheissa että musiikissa. Paikalla konsertissa oli mm. Moskovasta Espanjaan muuttanut ja oman radiokanavan, oman lehden ja oman vuosittaisen elokuvafestivaalin omistava espanjalainen mediapersoona Maria Wibberley, jonka sisaren tyttären hengen Rauhankyyhky -säätiö on pelastanut. Koskettava tarina kertoi selvää kieltään siitä, että säätiöllä on tärkeä tehtävä: maailmassa on paljon niitä, jotka tarvitsevat apua.

Viime vuonna perustetun Rauhankyyhky -säätiön kotipaikka on Kangasniemi. Veera ja Leo Reinikaisen visioissa Kangasniemellä on tulevaisuudessa kaikkien kansojen kulttuurikeskus. Goyan konsertti oli Reinikaisten mukaan alku säätiön kansainväliselle toiminnalle.

Konsertin onnistunut järjestäminen ja paikalle tullut sankka yleisöjoukko ovat omiaan luomaan uskoa säätiön muidenkin hankkeiden toteutumiseen. Reinikaisten ajatus siitä, että Kangasniemi voisi osaltaan olla sillanrakentajana idän ja lännen välillä ja toimia vetovoimaisena säätiön keskuspaikkana kuulostaa äkkiseltään utopistiselta. Mutta jos löytyy tarpeeksi ihmisiä, jotka uskovat tuohon visioon ja ovat valmiita tekemään töitä sen puolesta, voi visio piankin osoittautua todeksi.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi