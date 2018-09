Kirkossa loistaa tänään Toivon Majakka

Tänään keskiviikkona 26. syyskuuta Toivon Majakassa palaa valo ja kirkossa soivat taas kauniit gospellaulut.

Kaunisääninen Niina-Maria Tiihonen luotsaa akustista bändiä, joka kannattelee iltaa rauhallisella musiikillaan. Laulujen kanssa vuorottelevat eri-ikäisten seurakuntalaisten valitsemat Raamatun tekstit. Serkukset Rauha, Laura ja Venla lukevat yhdessä pienen pätkän Lasten Raamatusta. Muut lukijat ovat Päivi Peltola, Sami Tiihonen ja Pentti Kettunen. He kaikki myös kertovat kyseisen tekstin merkityksestä itselleen.

Majakka-illassa voi turvallisesti ja luottamuksellisesti jakaa omia asioitaan rukousavustajien kanssa. Tilaisuuden juontaa lempeäsanainen pastorimme Tuula Suuronen.

Seurakunta on järjestänyt Majakka-iltoja nyt parin vuoden ajan, ja tuona aikana yhä useampi on löytänyt tiensä tähän levolliseen tilaisuuteen. Lyhtyjen ja kynttilöiden valaisema hämäryys luo kirkkoon turvallisen tunnelman. Majakka symbolina kuvaa sitä valoa, johon seurakunta haluaa olla ihmisiä kutsumassa. Jo pieni liekki voi tuoda valoa huoneeseen; samoin heikkokin usko voi saada meidät näkemään toivoa pimeydessä.

Illan ohjelma kestää tunnin verran. Sen jälkeen kirkkoon voi vielä jäädä hetkiseksi seurustelemaan. Vailla vaatimuksia oleva Majakka-ilta sopii hyvin kaikenikäisille, ja myös lapsiperheet ovat sinne lämpimästi tervetulleita.

Toivon Majakka keskiviikkona 26.9. klo 18-19.30 kirkossa.