Rakennusala työllistää hyvin

Etelä-Savon rakennusalan yritykset työllistävät hyvin eteläsavolaisia alan ammattilaisia niin Etelä-Savossa kuin maakunnan ulkopuolella toteutettavissa rakennuskohteissa. Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on kuitenkin kasvussa. Tämä tuli esiin Etelä-Savossa kuluneen kesän aikana tehdyissä rakennustoimialan yritysten haastatteluissa, joita tekivät maakunnan TE-toimistojen ja oppilaitosten asiantuntijat.

Haastatteluissa kävi ilmi, että rakennusalan ammattilaisilla on ammatin ydinosaaminen hyvin hallussa. Alalle tulevilla nuorilla on myös digitaidot hallussa.

Tulevaisuudessa rakennusalan yritykset rekrytoivat mielellään moniosaajia. Kausi- ja suhdanneherkällä alalla työntekijöille pystytään paremmin tarjoamaan pysyviä työmahdollisuuksia, kun heidän osaamisensa on laajaa. Rakennusmestareista on lisätyistä koulutuspaikoista huolimatta pulaa. Niukkuutta on esim. asbestin kartoittajista ja käsittelijöistä, jotka korjausrakentamiseen painottuvassa maakunnassa ovat pieni, mutta kokonaisuuden kannalta hyvin tärkeä ammattiryhmä.

Selvityksessä tuli esiin lisä- ja täydennyskoulutustarpeita, joihin maakunnan oppilaitokset ovat valmiita vastaamaan tarjoamalla uutta koulutusta.

Selvityksessä kävi ilmi, että ala työllistää hyvin ja motivoituneille työntekijöille, hyville tyypeille on töitä tarjolla. Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on laajaa. Miten saadaan työnantajat ja työntekijät kohtaamaan, mietitytti useita työnantajia.

Haastateltavat yrittäjät toivoivat, että oppilaitokset ja TE-toimisto pitäisivät enemmän ja säännöllisemmin yhteyttä yrityksiin ja tarjoaisivat aktiivisesti palvelujaan. Tähän oppilaitokset ja Etelä-Savon TE-toimisto ovat lupautuneet vastaamaan.