Kangasniemi on Etelä-Savon eliittiä

Etelä-Savon eliittiä, tweettasi kunnanjohtaja Risto Nylund, kun huomasi Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n kartan netin uutisvirrassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pohti aluepolitiikkaa Vanhalla Ylioppilastalolla aiemmin viikolla. MDI työsti oman näkemyksensä aluepolitiikkaan kokoamalla kuntakehityksen pikaindeksin, jossa muuttujina olivat työttömyyden kehitys ja maan sisäinen muuttoliike. Indeksin tarkastelujakso oli heinäkuusta 2017 heinäkuuhun 2018.

Tuolla tarkastelulla kehityksen kärkeen saatiin pääkaupunkiseudun lisäksi totutusti Tampereen, Turun ja Oulun seudut. Myös Pohjanmaalla Seinäjoki, Vaasa, Pietarsaari ja Kokkola menestyivät.

Kunnanjohtaja Nylundin huomion kiinnitti erityisesti positiivisen kehityksen suoni, joka kulki Kymenlaaksosta Etelä-Savon kautta Pohjois-Savoon ja edelleen Kainuuseen. Ja kun tuon suonen keskellä Kangasniemi erottui muista alueen kunnista parempana, sai Nylund hyvän aiheen tweetilleen.

– Ei tästä ylpistyä kannata, koska mukana vertailussa oli vain kaksi muuttujaa, työttömyys ja muuttoliike. Mutta ainahan sitä voi iloita, jos menestyy kuntien välisessä vertailussa.

Kangasniemellä työttömyysprosentti on pudonnut kahdeksan pintaan ja uusia muuttajia on tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kertynyt 20.

Miksi Kangasniemi sitten menestyy usein vertailuissa muuta Etelä-Savoa paremmin.

– Ehkä me hyödymme siitä, että olemme Etelä-Savon läntisin kunta ja oman alueemme keskuksen Mikkelin lisäksi leimaudumme myös Keski-Suomeen ja Jyväskylään, arvioi Nylund.