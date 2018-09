Francis Goya konsertoi Kangasniemellä tänään

Kitaramusiikin maailmantähti Francis Goya konsertoi Kangasniemen kirkossa tänään lauantaina 22. syyskuuta. Konsertissa Goyaa säestää belgialainen pianisti Bernard Wrincq.

Francis Goya (alkujaan Francis Weyer) on syntynyt Belgiassa vuonna 1946. Ensimmäisen kitaransa hän sai 13-vuotiaana. Hän perusti muutamaa vuotta myöhemmin The Jivaros -yhtyeen veljensä ja muutaman ystävänsä kanssa. Hän kiersi Eurooppaa ja Afrikkaa myös The J.J. Band -nimisessä kokoonpanossa.

Soolouransa hän aloitti vuonna 1975. Hänen ensimmäinen singlensä Nostalgia myi kultaa ja platinaa Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suomessakin Goya oli varsin tunnettu ja suosittu artisti 1980- ja 1990-luvulla. Hänen levyjään myytiin noin 600 000 kappaletta.

Nykyisin Espanjassa asuva Goya perusti vuonna 2010 Marokkoon musiikkikoulun, jossa hän toimii opettajana. Hän on aktiivisesti mukana myös hyväntekeväisyystyössä.

Goyan tuo Kangasniemelle Rauhankyyhky -säätiö, jota luotsaavat Veera ja Leo Reinikainen. Säätiöllä on laajat verkostot mm. Venäjällä, Belgiassa ja Espanjassa. Hyväntekeväisyyttä harjoittavan ja maailmanrauhaa edistävän säätiön verkostojen kautta Reinikaiset tutustuivat myös Francis Goyaan.

Reinikaiset toivovat, että Goyan musiikki houkuttelee Kangasniemen kirkkoon runsaasti yleisöä.

– Goyan musiikki on aina puhutellut suomalaisia. Lisäksi nyt ollaan hyväntekeväisyyden asialla. Konsertit tuotot käytetään lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Luvassa on todella laadukas konsertti, korostaa Leo Reinikainen.

Francis Goya Kangasniemen kirkossa la 22.9. klo 15.