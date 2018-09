Pääkirjoitus: Hiilijalanjälki pienemmäksi

Kaikki jotka ovat tämän vuoden aikana seuranneet poikkeuksellisia sääilmiöitä, ovat voineet vakuuttua, että ilmastonmuutos on vakava ongelma. Hallitusten tavoitelistoille on merkitty lukemia, joihin pitäisi päästä, jotta maapallo voisi välttyä katastrofilta. Ongelma kuitenkin on, että niitä pientenkään muutosaskelten ottajia ei meinaa löytyä vapaaehtoisesti.

Kangasniemen Vuokratalot Oy on omalta osaltaan avannut ilmastotalkoot. LämpöYkkösen asentajat asensivat alkuviikosta Tammukkatien vuokrataloihin uusia vesi-ilmalämpöpumppuja. Tämän viikon aikana omat pumppunsa saavat myös Tuukkasenkujan, Alhontien ja Ketotien vuokratalot.

Uusi järjestelmä toimii vanhan vesikiertoisen öljylämmityksen rinnalla. Sen avulla vähennetään öljyn kulutusta noin 40 prosenttia ja samalla vuokratalon tuottama hiilijalanjälki supistuu puoleen. Jatkossa polttoöljyä palaa vuodessa vuokratalojen kattiloissa yhteensä noin 30 000 litraa nykyistä vähemmän.

Vuokrataloyhtiölle uuden järjestelmän hankita oli lopulta helppo päätös. LämpöYkkösen kanssa solmitun seitsemän vuoden huolenpitosopimuksen ansiosta vuokrataloille ei tule lainkaan laiteinvestointeja tai muitakaan teknisiä kustannuksia. Yhtiö maksaa LämpöYkköselle seitsemän vuoden ajan kuukausimaksua, joka kattaa kohteiden suunnittelun, asennuksen, säädöt, käynnistyksen, huollot, takuut, vakuutukset, ympäri vuorokauden toimivan helpdeskin palvelut ja laitteistokoulutuksen kiinteistönhoitajille.

LämpöYkkösen asentamat ilma-vesilämpöpumput käsittävät ulos sijoitettavan lämpöpumpun sekä lisäksi levylämmönvaihtimen ja ohjausyksikön. Lämpöpumput toimivat talvellakin. Järjestelmä on asennettu sammumaan vasta kun pakkanen kiristyy yli 18,5 asteen.

Vuokrataloyhtiö hakee talven ajan kokemuksia tällä viikolla asetetuista kohteista. Jos kokemukset ovat hyvä, on todennäköistä, että omat lämpöpumppunsa jatkossa saavat muutkin vuokratalot.

Vuokrataloyhtiön hallitsemista noin 200 vuokratalosta on tällä hetkellä tyhjillään runsaat 30. Lämpöpumppujen tuoma säästö lämmityskuluihin on varmasti tärkeä tekijä yhtiön niukassa taloudenpidossa. Tärkeintä operaatiossa on kuitenkin hiilijalanjäljen pieneneminen. Vuokrataloyhtiö kelpaakin hyvin malliksi meille kaikille. Oma ilmastoteko, vaikka se olisi pienikin, kannattaa tehdä nyt heti.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi