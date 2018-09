KaPan edustusjoukkueen kiekkokausi käyntiin uudistuneella kokoonpanolla

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelaa kaudella 2018-2019 III-divisioonan lohkossa kahdeksan, jossa on mukana kymmenen joukkuetta Savo-Karjalan ja Kymi-Saimaan alueilta.

KaPan lisäksi lohkovoitosta kamppailevat Lieksan Hurtat/Sepot, Kiteen Jääsudet, Kontiolahden Kajastus, KK-81 Kiuruvedeltä, LeKi-75 Leppävirralta, OoKoo Outokummusta, PoU Polvijärveltä, PiPS Pieksämäeltä ja RU Rantasalmelta.

Vielä viime kaudella II-divisioonassa pelannut KaPa siirtyi alkavalle kaudelle III-divisioonaan.

– Kakkoseen ilmoittautuminen oli pakko perua, koska joukkueeseen oli ilmoittautunut vain kymmenen pelaajaa. Uuden joukkueen rakentaminen alkoi heti tuon päätöksen jälkeen ja se on edennyt aikataulussa, valottaa joukkueenjohtaja Jani Pylvänäinen.

Nyt joukkueen pelaajaluettelossa on jo 20 kenttäpelaajaa sekä kolme maalivahtia. Joukkuetta valmentaa vuoden tauon jälkeen paluun tehnyt Juho Manninen ja johtoryhmään kuuluvat Jani Pylvänäisen lisäksi Elmeri Linnera sekä Jaakko Pietarinen. Huollosta vastaavat Antti Erjava ja Markus Laitinen.

Manninen kuvailee joukkueen olevan hyvä ja laadukas.

– Melko värikkäästä ja monipuolisesta porukasta ruvetaan taas muokkaamaan joukkuetta ja yhtenäistä ryhmää. Se on kuitenkin aina se joukkueen tärkein elementti ja asia, josta kaikki lähtee.

KaPan osalta sarja käynnistyy Pieksämäellä tänään perjantaina 21.9. PiPSiä vastaan pelattavalla ottelulla. Ensimmäisessä kotiottelussa, joka pelataan Tehomet-areenalla 5.10., on vastassa jälleen PiPS.

Lue lisää 20.9. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.