Seurakuntavaaleihin vain 21 ehdokasta

Marraskuun seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi maanantaina. Kangasniemellä kirkkovaltuuston 19 paikkaa tavoittelee kaikkiaan 21 ehdokasta. Ehdokkaista naisia on 11 ja miehiä 10. Nuoria, alle 30-vuotiaita on ehdolla kaksi. Toinen heistä on 18-vuotias.

Valitsijayhdistyksiä on mukana kolme: Tule kirkkoon, Palveleva kotiseurakunta ja Seurakunta -yhteisvastuun yhteisö.

Poliittisia tunnuksia seurakuntavaaleissa ei käytetä. Perinteisesti kolmelta listalta on kuitenkin ollut löydettävissä viitteitä keskustaan, kokoomukseen ja demareihin.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä 20.9.