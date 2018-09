Kunta kysyy yhdistystoiminnasta – kysely käyntiin tänään

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta perusti toukokuussa työryhmän selvittämään kunnan järjestöavustusten jakoa. Kunta jakaa vuosittain nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen toiminta-avustuksia paikkakunnan järjestöille. Jakoperusteita on aika ajoin päivitetty ja nyt työryhmä pohtii, onko perusteita ja linjauksia jälleen syytä muuttaa. Työryhmä on päättänyt nyt kysyä kuntalaisilta apuja pohdintoihinsa.

Työryhmä kysyy verkkokyselyssä muun muassa yhdistysten toimintaan osallistumisesta. Lisäksi mielipiteitä kaivataan siitä, millaista toimintaa pitäisi olla nykyistä enemmän ja millaista vapaa-ajantoimintaa pidetään tärkeänä.

Verkkokyselyyn vastaaminen alkaa tänään maanantaina 17.9. ja vastausaikaa on 30. syyskuuta saakka. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/70D62BDF7F11FA48.par

Työryhmän muodostavat Maisa Juntunen (vihr.), Jani Savolainen (sd.), Eija Partanen (sd. sit.), Roope Pylvänäinen (kesk.), Paula Kuitunen (ps.) ja Sirpa Söderström (kd.).

Kuntalaiskyselyn lisäksi työryhmä kuulee asiantuntijoina kunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita.

Toiveena on, että mahdolliset linjaukset valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Asiassa edetään kunnan ensi vuoden talousarvion puitteissa ja sen laadinnan osoittamassa aikataulussa.