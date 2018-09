Salibandyn pelaajia jo yli sata

Salibandy on Kangasniemellä vahvasti kasvava laji. Lajia on paikkakunnalla pelattu jo pitkään, mutta Kansis-keskuksen uusi sali antoi lajille vahvasti uutta vauhtia. Nyt KaPa -51:n riveissä salibandya pelaa reippaasti yli sata innokasta harrastajaa. Nuorimmat säbäkoululaiset ovat 4-5 -vuotiaita, vanhimmat jo yli 50-vuotiaita ikämiehiä.

KaPan edustusjoukkue on pelannut Kaakkois-Suomen sarjoissa jo kymmenisen vuotta. Alkavalla kaudella joukkue pelaa vitosdivaria. Junioritoiminnallakin on ikää jo kahdeksan kautta. Vanhimmat, vuonna 2005 syntyneet D1-juniorit pelaavat Kaakkois-Suomen aluesarjaa. Lisäksi Keski-Suomen puolella zoneliigaa pelaavat ikäluokissa 2004, 2007, 2008 ja 2010 syntyneet. Lajin pariin lapset opastaa salibandykoulu, joka tämän syksyn osalta käynnistyy lokakuussa.

– Uuden salin valmistuminen toi lajin pariin varsinaisen harrastajaryntäyksen. Salibandykoululaiset mukaanlukien junnuja on 70-80, naisia on parikymmentä, edustuksessa miehiä 15 ja ikämiesten kuntosäbässäkin käy toistakymmentä miestä, luettelee KaPan salibandyvastaava Tuomo Laitinen.

– Peleissä pärjääminen ei nyt ainakaan ole olosuhteista kiinni. Kun käytössä on täysikokoinen kenttä, päästään harjoittelemaan oikeata peliä ja pelaamaan otteluita kotikentällä.

Sarjoista KaPan joukkueet lähtevät hakemaan kärkipään sijoituksia. Junnuillakin on voittamisesta jo kokemusta. Viime keväänä 2007 syntyneet pelasivat Jyväskylässä kaksipäiväisen turnauksen häviämättä yhtäkään erää. Vuonna 2008 syntyneet voittivat vastaavan turnauksen Mikkelissä ylivoimaisesti.

– Meillä monet juniorit ovat aloittaneet salibandyn jo nelivuotiaina. Pitkä kokemus näkyy nyt peliälyssä ja mailatekniikassa, kehuu Laitinen.

Lajiharjoituksia juniorijoukkueilla on kaksi kertaa viikossa. Lisäksi vanhimmilla junnuilla on viikossa yksi kuntotreeni.

– Hotin Joonas vetää erillisiä kuntoharkkoja. Aika nopeasti kuntoharjoittelu on alkanut näkyä pelaajien otteissa.

Osalla joukkueista tämän kauden pelitkin ovat jo käynnistyneet. 2005 -ikäluokka pelasi viime viikonloppuna ensimmäiset pelinsä. Toisessa pelissä tuli tasapeli, toisessa yhden maalin tappio. Laitisen mukaan peli kulki siihen nähden hyvin, että kesän jalkapallokauden jälkeen säbäharkat aloitettiin vasta viime viikolla.

Pelaajia KaPan salibandyssa on runsaasti, mutta valmennusvoimaa voisi olla enemmänkin. Nykyisellään valmentajien ringissä on vain viisi nimeä. Tuomo Laitisen lisäksi valmennuksessa ovat mukana Jere Pietarinen, Noora Lahikainen, Konsta Kyröläinen ja Teemu Palvimo, joka toimii myös edustusjoukkueen joukkueenjohtajana.

Laitisella on valmennettavanaan neljä joukkuetta, Pietarisella kolme ja Palvimolla kaksi joukkuetta. Lahikainen valmentaa nuorimpia, vuosina 2010-2011 syntyneitä ja Kyröläinen on toisena valmentajana 07/08 -joukkueessa.

– Olisi hyvä jos saisimme valmennusrinkiin mukaan uusia voimia. Sitä ei tarvitse pelätä, että ei osaa valmentaa. Tarvittava koulutus järjestyy kyllä, lupaa Pietarinen.

Usein valmentajia koulutetaan seuroissa vanhimmista junioreista. KaPalla ongelmana on, että vanhimmat juniorit seurasta puuttuvat. D-ikäiset ovat vielä toistaiseksi hiukan liian nuoria valmennusvastuuseen.