Aluekeräyspisteet aiempaa siistimpiä

Kangasniemen Facebook-ryhmiä koristavat kuvat, joissa näyttäytyvät aluekeräyspisteisiin tuodut ylimääräiset roinat. On metalliromua, maalipurkkeja, kiukaita ja pesukonevainajia.

Kangasniemen jätehuoltoa pyörittävän Matti Tullan mukaan tilanne aluekeräyspisteissä on nyt kuitenkin selvästi aiempaa parempi.

– Ihmiset ovat nykyään selvästi aiempaa ympäristötietoisempia ja pääosa lajittelee jätteensä hyvin. Enää jätteitä ei heitellä metsäteiden varsille tai syrjäisille kiviraunioille. Aluekeräyspisteisiinkin tuodaan nyt paljon vähemmän niihin kuulumatonta jätettä kuin aiempina vuosina. Sekä omat havainnot, että jätekuormista saadut lukemat kertovat selvää kieltään siitä, että tilanne aluekierrätyspisteillä on parantunut, vakuuttaa Tulla.

– Tietenkin aina on joukossa niitä, jotka eivät halua noudattaa yhteisiä sääntöjä. Luultavasti kaikki autoilevat kansalaiset ovat lukutaitoisia, joten kylttien viestit kyllä ymmärretään. Sääntöjen noudattamatta jättäminen kertoo asennevammasta. Joukossa on aina niitä, jotka kokevat, että voivat jättää roskansa ihan mihin huvittaa.

Yleisimmin aluekeräyspisteiden reunamille ilmestyy erilaista metalliromua, maalipönttöjä, jäteöljyä, rikkinäisiä kodinkoneita ja elektroniikkaa.

– Jäteasemalle tuollaiset tavarat voisi jättää maksutta. Erät muuttuvat kuitenkin maksullisiksi, kun ne jätetään aluekeräyspisteisiin. Niiden keräilystä ja kuljettamisesta syntyy ylimääräisiä kustannuksia, jotka peritään aluekeräyspisteiden asiakkailta. Tavallaan tuollainen luvaton jätteiden kasaaminen on siis muilta varastamista, muotoilee Tulla.

Pahin riesa aluekeräyspisteissä on rakennusjäte, jota paikoille kuskaavat Tulla käsityksen mukaan jopa jotkut paikalliset rakennusalan ammattilaiset.

Tulla ei usko, että luvaton jätteiden tuominen loppuisi, vaikka aluekeräyspisteet poistettaisiin.

– Keskustassa vanhan uimalan kohdalla oli aikoinaan tielaitoksen jäteastia. Astian poistamisesta on vuosia, mutta edelleen paikalle jätetään roskia. Sama voisi toistua aluekeräyspisteissä. Vaikka pisteet poistettaisiin, kertyisi niihin roskia vielä seuraavat parikymmentä vuotta.

Facebookissa on kiva jakaa kuvia, mutta Tulla korostaa, että ihmisten kannattaisi ongelmien tullen ottaa yhteyttä myös jäteasemalle.

– Suora yhteydenotto meille varmistaa, että mahdolliset ongelmat saadaan hoidetuksi kuntoon.