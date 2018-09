Pääkirjoitus: Nyt nopeasti sopua etsimään

Rantatorin kehittämistyöryhmä on kokoustanut ahkerasti ja pyrkinyt löytämään konsteja, joilla torin aluetta voitaisiin kehittää. Kokousten jälkeen puheissa on kuitenkin kuulunut nurinaa. Osallistujat ovat turhautuneet, kun esitykset ja toiveet eivät ole menneet eteenpäin.

Tiistain markkinapäivänä taustalla kyteneet ongelmat purkautuivat avoimeksi ristiriidaksi. Torialueella on teknisen toimiston ohjeiden mukaisille paikoille pystytetty yrittäjien kevyitä hirsikojuja, joiden sijoittelu ei ole osunut yksiin teknisessä toimessa aikoinaan hyväksynyt torisäännön ja säännön liitteeksi piirretyn toripaikkakartan kanssa. Toripaikkakartta on piirretty vanhan hiekkakentän aikaan. Osa ongelman ydintä on se, että vanha kartta ja torin tuoreet kiveykset paikkarajauksineen ja kulkukäytävineen noudattavat erilaista logiikkaa.

Markkinapäivästä selvittiin ilman isompia lommoja. Hirsikojut saivat olla paikoillaan ja markkinateltat mahtuivat alueelle sujuvasti.

Sijoituspaikka ei kuitenkaan ole ainoa yrittäjien kojuihin liittyvä ongelma. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan kojut pitäisi siirtää alueelta pois syyskuun lopussa. Torin kehittämistyöryhmässä yrittäjät ovat esittäneet toiveen, että kojut voisivat olla torilla pysyvästi. Talvellakin ne olisivat käytössä yrittäjien joulunavauksessa ja muissakin talvitapahtumissa.

Kunnan tekniselle puolelle kojujen pysyvä sijoittelu ei kuitenkaan käy. Syynä kielteiseen asenteeseen on se, että talvella toria käytetään lumien kasauspaikkana. Kojut estäisivät lumien kasauksen ja myös torin aurauksen.

Torin kehittämisen tiimellyksessä syntyneet erimielisyydet kuulostavat pieniltä. Jos halua ongelmien ratkomiseen on, löytyy ratkaisukin varmasti. Vuosia vanhan torikartan ja nykyisen kiveyksen kuvioiden yhteismitallistaminen tarvitsee vain yhden palaverin, jossa osapuolet tarkastelevat asioita. Samassa palaverissa voitaisiin keskustella myös hirsimökeistä. Jos palaverissa on koolla henkilöitä, jotka ovat aidosti torin kehittämisestä kiinnostuneita, yhteisen sävelen löytäminen on helppo juttu.

Ratkaisun avaimet ovat teknisen toimiston ja teknisen lautakunnan käsissä. Torin kehittämistyöryhmässä on torialueeseen liittyviä kysymyksiä esitetty tekniselle lautakunnalle toistuvasti tämän vuoden aikana. Lautakunnan käsittelyyn niitä ei kuitenkaan ole saatu. Miksi ihmeessä? Lautakunnan on syytä nyt mahdollisimman pikaisesti ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhtyä aktiivisesti etsimään ratkaisua torin alueen pulmiin. Turha vatulointi halvaannuttaa koko torin alueen kehittämisen.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi