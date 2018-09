Pienistä kunnista tulee hyviä maanpuolustajia

Kangasniemen kutsunnat järjestettiin viime viikolla seurakuntakeskuksessa. 29 asevelvollista oli saapunut hakemaan palvelukseenastumismääräystään.

Tämän vuoden kutsunnanalaisille ensisijainen palvelukseenastumispaikka ja -aika on Karjalan prikaatissa Vekarajärvellä vuoden 2020 tammikuussa. Omia toiveita palveluspaikasta ja varusmiespalveluksen aloittamisesta pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

– Joka kunnalla on kaikkia eri kiintiöitä. Aika hyvin on toiminut monta vuotta. Tietty määrä pääsee tiettyihin saapumiseriin, kertoo kutsuntalautakunnan puheenjohtaja majuri Juhani Sihvonen.

Etelä-Savossa mahdollisia palveluspaikkoja ovat Karjalan prikaatin lisäksi Utin jääkärirykmentti ja Pohjois-Karjalan Rajavartioston Rajajääkärikomppania Onttolassa.

Tuleville varusmiehille pyritään tarjoamaan palveluspaikaksi lähimpiä varuskuntia.

– Yleensä Savonlinna hoitaa Onttolan aika hyvin. Täältä ei tarvitse väkisin lähteä sinne. Keskustellaan lähinnä Vekarajärvestä ja Utista kumpaan haluaa, Sihvonen kertoo.

Noin 90 prosenttia Etelä-Savon kutsunnanalaisista aloittaa Vekarajärvellä. Uttiin on Etelä-Savosta varattu 20 ja Onttolaan 15 paikan kiintiö.

Kolmatta vuotta kutsuntalautakunnassa istuvan Sihvosen mukaan asevelvollisuuden piiriin astuvat ovat hyvin perillä mahdollisuuksistaan.

– Nykynuoret ovat aika valveutuneita. He tietävät jo, mitä he haluavat. He ovat puhuneet keskenään tai vanhempien ikäluokkien kanssa. Maine hyvistä joukko-osastoista ja käytänteistä on kiirinyt.

Yleisesti ottaen pienistä kunnista saa paljon hyviä maanpuolustajia.

– Maalaiskunnissa on aines hyvä. Tässä näkee sen pienen kunnan eron, että täällä tunnetaan nuoret. Heistä on kantanut vastuun opettajat, koko koululaitos, perheet ja sosiaalipuoli. Kun mennään kaupunkiin, ei tunneta niitä nuoria niin hyvin, kertoo Sihvonen.

