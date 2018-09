Lucien den Arendin veistos paljastetaan tänään perjantaina

Lucien den Arendin Lapaskankaan kiertoliittymään tekemän veistoksen paljastustilaisuutta vietetään tänään perjantaina. Tilaisuuteen osallistuvaa yleisöä pyydetään saapumaan risteyksessä sijaitsevan Ale Makasiinin piha-alueelle, lähelle kiertoliittymää.

Kangasniemen kunta saa merkittävän lahjoituksen Kangasniemellä asuvalta kuvanveistäjä Lucien den Arendilta.

Veistos on tehty noin 200 millimetriä halkaisijaltaan olevasta ruostumattomasta teräsputkesta. Se näyttäytyy katsojalleen erilaisena eri suunnista katsottuna. Veistoksen osat on tehty Hollannissa ja kokonaisuus on hitsattu paikan päällä.

Lucien den Arend on syntynyt vuonna 1943 Dordrechtissä, Alankomaissa. Hän on asunut ja työskennellyt Alankomaissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Viidenkymmenen vuoden ajan Lucien den Arend on tehnyt julkisia veistoksia, joista suurin osa on paikkasidonnaista taidetta, joka on suunniteltu tiettyä paikkaa ja tarkoitusta varten. Lounais-Alankomaissa hän suunnitteli kanavan yli menevän moottoritiesillan, DIrksland-sillan.

Useat hänen teoksistaan ovat maataideprojekteja, joissa hyödynnetään paikallisia materiaaleja, kuten vettä, puita ja kiviä. Hän käyttää myös muita materiaaleja kuten asfalttia ja betonia. Muissa tapauksissa hänen työnsä ovat itsenäisiä veistoksia, joissa on käytetty materiaalina terästä, ruostumatonta terästä, Cor-Ten-terästä, pronssia, alumiinia, betonia tai puuta.

Hänen julkisia taidetöitään on Alankomaissa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Turkissa ja Suomessa. Suomessa suuria julkisia veistoksia on Kemijärvellä ja Vaasassa sekä maataideprojekti Lappeenrannassa. Hänellä on ollut näyttelyitä eri puolilla Suomea sekä viimeksi ulkomailla Pietarissa, Kuala Lumpurissa, Pariisissa, Moskovassa, Amsterdamissa, Haagissa, Ouddorpissa ja Dordrechtissä.

Lucien den Arend on ollut Alankomaiden kuvanveistäjäyhdistyksen puheenjohtaja, monien neuvoa-antavien komiteoiden jäsen, ja järjestänyt kansainvälisiä veistosnäyttelyitä ja symposiumeja Alankomaissa ja Suomessa. Kangasniemelle hän on perustanut kotinsa ympäristöön pysyvän veistospuiston, POAMin eli Penttilä Open Air Museumin, jossa on nähtävillä hänen suuria veistoksiaan, joiden materiaalina on pronssi, Cor-Ten-teräs ja ruostumaton teräs. Puistossa on myös hänen kollegojensa töitä.

Lucien den Arendin veistoksen paljastustilaisuus tänään perjantaina 7. syyskuuta klo 11 Ale Makasiinin pihalla.