Kolumni: Yrittäjän päivänä hyviä uutisia

Yrittäjän päivän aamukahvilla Reissupannussa oli hyvä meno. Tuoreeltaan joukkueella oli tiedossa Rotomonilta edellispäivänä kuuluneet uutiset: yritykseen tulee mukaan uusia omistajia, mikä merkitsee myös uusia investointeja ja uusia työpaikkoja. Koko kunnalle tuollaiset uutiset antavat mahdollisuuden uuteen kasvuun ja kehitysloikkaan.

Yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen kertoi, että muutenkin paikkakunnan yrittäjillä menee nyt hyvin. Tilauskirjat ovat täynnä, asiakkaita riittää ja uusia työpaikkojakin syntyy.

Siikosen Jukan, elinkeinoasiamiehen, tilastot vahvistivat positiiviset näkymät. Kangasniemi on edelleen niitä harvoja eteläsavolaisia kuntia, jotka tekevät muuttovoittoa. Myös työllisyystilanne on hyvä. Työttömyysprosentti kirjataan lukemin 8,8. Se on Etelä-Savon pienin.

Jukka muisteli, että kahdeksikolla alkavia numeroita ei hänen Kangasniemen vuosinaan ole aiemmin näkynyt. Prosentti on ollut jatkuvasti yli 10, pahimmillaan jopa 16-17.

Ongelmiakin Kangasniemellä on. Muuttovoitosta huolimatta väki vähenee, kun kuolleisuus on oleellisesti syntyvyyttä suurempi. Väestötilanteen haaste on iso. Helppoa konstia tilanteen korjaamiseksi ei ole. Tai siis on, mutta hankalaksi tilanteen tekee se, että näissä lisääntymisasioissa tuotannon tekijät ja niihin liittyvä päätöksenteko on yksityisten hallussa. Ulkopuolisten vain täytyy toivoa, että nuoret ihmiset aiheesta enempi innostuvat.

Ongelmana on myös pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Virepuu ratkaisi ongelman kouluttamalla itse itselleen lisää työvoimaa. Samaa voi suositella muillekin, jos ammattilaisia ei löydy. Omasta koulutuksesta on kokemuksia myös kasvupyrähdykseen valmistautuvalla Rotomonilla. Muovialan ammattilaisille ei ole tarjolla koulutusta, joten yritys on nykyiselläänkin kouluttanut osaajansa itse.

Yrittäjän päivän aamukahveilla oli mukana myös paikallisen, itsenäisen osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Laurila. Hänen äänessään ei ollut tippaakaan vahingoniloa, kun hän mainitsi Suur-Savon osuuspankin yt-neuvotteluista, jotka uhkaavat viedä jopa 40 työpaikkaa. Kangasniemen pankkia neuvottelut eivät koske.

– Minusta itsenäisyys on tärkeä asia puhuttiinpa sitten pankista tai kunnasta. On tärkeää, että voimme täällä omalla alueellamme itse päättää omista asioistamme, sanoi Laurila.

Yrittäjät olivat samaa mieltä. Ilmassa oli selvää helpotusta siitä, että tiiviit neuvottelut eivät Kangasniemellä taannoin johtaneet pankkifuusioon.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi