Kangasniemen Ohensalossa palaa omakotitalo. Palokunta sai hälytyksen kello 8.10. 1,5-kerroksinen ja noin 50 neliömetrinen omakotitalo on täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitoksen mukaan rakennus tuhoutuu palossa täysin. Lisäksi pihassa ollut pakettiauto palanut täysin. Sammutustyöt ovat käynnissä ja paloa on sammuttamassa kolme sammutusryhmää Kangasniemeltä, Joutsasta ja Mikkelistä. Sammutustöissä on yhteensä noin 15 henkilöä ja sammutustyöt tulevat jatkumaan koko päivän.