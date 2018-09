Romonilla luvassa laajennuksia ja uusia työpaikkoja

Kangasniemeläinen Rotomon Oy on tehnyt vuodesta 2001 lähtien määrätietoista työtä muoviputkien ja muovisten kaivotuotteiden parissa. Tämän vuoden alkupuolella yhtiö otti ensimmäisenä suomalaisena valmistajana tuoteperheeseensä EKO-peltosalaojaputket, joiden valmistuksessa hyödynnetään kierrätysmuovia.

– Nyt Rotomonin historiassa ja kehitystyössä päästään ottamaan uusi askel, joka nostaa toiminnan kokonaan uudelle tasolle, luonnehti Rotomonin luotsi Hannu Tyrväinen tiistaina julkistettua uutista, jonka mukaan Rotomon Oy:n osakkeet on myyty uudelle Rotopipe Oy:lle, jonka omistajia ovat pääomasijoitusyhtiö Midinvest Managementin hallinnoima Midinvest Oy -rahasto sekä Antti Kuukkanen. Rotomonin aiemmat omistajat Kari Koskela ja Hannu Tyrväinen jatkavat osakkaina uudessa yhtiössä.

– Omistuspohjan laajentaminen on tärkeää. Olemme investoineet ja kehittäneet tuotantoa ja nyt on aika uuden kasvuvauhdin aloittamiselle. Uusien omistajien myötä saamme vankemman pohjan tavoitella uusia asiakkuuksia ja markkina-alueita, korostaa Tyrväinen.

Kangasniemelle uutinen merkitsee uusia työpaikkoja ja investointeja tiloihin ja laitteisiin. Konkreettisia kehityssuunnitelmia ryhdytään Tyrväisen mukaan työstämään nyt kun mittavat omistus- ja rahoitusjärjestelyt on saatu ojennukseen. Yhtiöiden toimitusjohtajana toimii jatkossa Antti Kuukkanen. Hannu Tyrväinen keskittyy tuotekehitykseen ja tekniikkaan kehitysjohtajana.

Lue lisää 6.9. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.