Pääkirjoitus: Taide herättää keskustelua

Taide voi herättää keskustelua ja sitä varmempaa keskustelun viriäminen on, mitä julkisemmalle paikalle taideteosta ollaan pystyttämässä. Paikkakunnan viime vuosien vilkkaimpia taiteen herättämiä keskusteluja on virinnyt Lapaskankaan kiertoliittymän taideteoksen ympärille. Ja miksei heräisi, sillä aiheesta jokaisella voi olla mielipide tai useampikin.

Kun suunnitelmat taideteoksesta julkistettiin muutama vuosi sitten, käytiin ensimmäinen keskustelukierros, jossa innokkaimmat kantaaottajat roudasivat vessanpöntön kiertoliittymän kumpareen päälle. Nyt keskustellaan jälleen, ja hyvä niin.

Harvassa alkavat olla ne taajamien läheisyyteen rakennetut kiertoliittymät, joissa ei taidetta ole. Usein nämä kiertoliittymien taideteokset liittyvät tavalla tai toisella sijaintipaikkakuntaan.

Mielestäni Lucien den Arendin tekemä veistos jos mikä kiertoliittymässä tulee olla, sillä hän on kansainvälisestikin arvostettu ja tunnettu kangasniemeläinen kuvanveistäjä. Jos veistos halutaan, niin kai sen tekeminen kannattaa antaa henkilölle joka lajin parhaiten taitaa. Asia on prikulleen sama, kuin miksi Tehometin valaisinpylväät koristavat ja valaisevat Kangasniemen taajamaa laajalti. Eli sen joka paikkakunnalla asian parhaiten osaa, kannattaa antaa hoitaa asia. Ei kai kukaan ota kattonsa tekijäksi putkimiestä tai pihapuunsa kaatajaksi kirjanpitäjää?

Ja kuinka monella paikkakunnalla on kansainvälisesti tunnustettu kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija tai maailmanlaajuisesti arvostettu valaisinpylväsvalmistaja? Täälläpä on ja näitä osaajia todellakin kannattaa tuoda esille. Lisäksi Lucien den Arend vieläpä lahjoittaa veistoksen, joka on hatunnoston arvoinen asia. Ja Lapaskankaan risteysalue totisesti kaipaa näyttävää veistosta, koska alue ei varsinaisesti ole nykyisellään mikään arkkitehtonisen estetiikan riemuvoitto.

Paikkakunnalle on aikoinaan tilattu taidetta myös ulkopaikkakuntalaisilta. Tamperelaisen kuvanveistäjän Veikko Haukkavaaran Sotkalintu-veistos on jäänyt pahasti paitsioon. Kun se aikoinaan yli 30 vuotta sitten paikalleen Kiviniemeen johtavan tien varteen sijoitettiin, olivat alueen suunnitelmat hieman toisenlaiset, kuin mitkä lopulta toteutuivat. Nyt on aika siirtää Sotkalintu arvoiselleen paikalle. Luonnollinen paikka vesilinnulle olisi vesistön ääressä. Täällä järvien keskellä vaihtoehtoja riittää valita asti. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ehdottaa vanhaa uimalaa. Yli 30 vuotta sitten Sotkalinnun paikaksi ehdotettiin Pirtin aluetta sekä ns. Peiponlammen rantaa eli Peiponrinteen kerrostalon alapuolella sijaitsevan lammen rantaa. Ehdotusta perusteltiin sillä, että Kalevalan mukaan sotka asettui hautomaan vedestä pistävälle veen emosen polvelle.

Nyt uutta sijoituspaikkaa ryhtyy pohtimaan toimikunta, joka toivottavasti löytää veistokselle arvoisensa paikan.

