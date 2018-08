Puulan muikku kaipaa suurempaa vuosiluokkaa

Puulan tärkein eväkäs saaliin määrän ja arvon kannalta on muikku. Muikkukanta alkaa kuitenkin auttamattomasti vanheta.

– Puulan muikku on ollut monta vuotta hyvässä tilassa sen takia, kun vuosiluokka 2012 oli erittäin runsas ja siitä on riittänyt kalastettavaksi jopa viisi vuotta. Mutta kun muikku on lyhytikäinen kala, niin ne loput jäljellä olevat kuolevat sieltä aika pian pois ja uutta pitäisi saada, kertoo Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen lehtori Timo Marjomäki.

Jos tänä tai ensi kesänä runsasta vuosiluokkaa ei kuulu, muikku alkaa Marjomäen mukaan olla Puulalla aika vähissä.

Puulan kalatiheyttä on tutkittu kaikuluotauksella elokuun loppupuolella jo vuodesta 1986. Tällä viikolla taas suoritettavassa kaikuluotaintutkimuksessa Marjomäki on ollut alusta asti mukana ja tutkinut Puulaa graduajoistaan lähtien. Puula onkin yksi Suomen monimuotoisimmin tutkituista järvistä.

– Meillä on muutamia tällaisia intensiivisesti seurattuja järviä, joista yritetään saada monipuolista tietoa, josta voidaan päätellä, mitä lainalaisuudet luonnossa ovat ja mitä tapahtuu sitten muissa järvissä, kertoo Marjomäki.

Kaikuluotauksen lisäksi Puulan muikkukantaa arvioidaan esimerkiksi nuotta- ja troolikalastuksen yksikkösaaliilla ja poikasten laskennalla kuoriutumisen jälkeen.

Nyt ensimmäisestä kesästään selvinneiden poikasten määrästä tutkijalla ei ole vielä tietoa. Parhaiten asiasta tietää tässä vaiheessa ammattikalastajat. Sekä Kalapuula Oyn Ensio Björninen että omalla toiminimellä toimiva Esa Ruhanen arvioivat tämän vuoden poikasmäärän lupaavaksi.

– Kuoriutuminen onnistui hyvin keväällä, kun oli lämpimät ja tyynet ilmat, Björninen kertoo.

Lue juttu kokonaisuudessaan 23.8. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.